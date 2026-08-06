El pianista José Luis Madueño retornó a la provincia de Urubamba, en Cusco, para realizar una jornada de trabajo con alumnos de la Asociación Niños del Arco Iris. Esta visita antecede al concierto benéfico que protagonizará en septiembre en el Gran Teatro Nacional.

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Durante su estancia en la zona, el artista dictó talleres enfocados en el canto, la percusión y la expresión musical. Esta actividad dio continuidad al trabajo desarrollado en una visita previa efectuada durante el año 2024.

Sobre su experiencia con los estudiantes del centro educativo de la organización, el músico detalló el impacto del proyecto pedagógico aplicado en el lugar.

José Luis Madueño. (Foto: Difusión)

“Lo que he visto y que me gustó mucho es que los niños están llenos de amor. Les dan mucho amor ahí en el colegio. El sistema de enseñanza es distinto. Ellos mismos desarrollan sus cualidades comunicativas, se expresan muy bien, hablan muy bien, son amorosos. Me sorprendió gratamente el cariño, los abrazos y las risas. Eso es lo que se ve que les están dando ahí”, comentó Madueño en nota de prensa enviada previa al evento.

En el marco de las actividades realizadas, el intérprete ofreció un mensaje junto a los menores para promover la asistencia a la función del próximo 2 de septiembre en el Gran Teatro Nacional.

“Quiero invitarlos a nuestro próximo concierto junto a Juan José Chuquisengo. Esta vez será en beneficio de Niños del Arco Iris, para continuar ayudando a más de 200 niños de distintas comunidades de Urubamba, brindándoles educación, nutrición y salud”, expresó el músico junto a un contenido audiovisual desarrollado con los niños.

El evento denominado “Piano Sin Fronteras” reunirá a Madueño con Juan José Chuquisengo en una presentación concebida por iniciativa de los propios instrumentistas para apoyar la labor social en el Valle Sagrado de los Incas. La puesta en escena integrará repertorios de música clásica, jazz y elementos latinoamericanos, celebrando además una década del debut del dúo a dos pianos. La Asociación Niños del Arco Iris atiende a más de 200 menores desde su fundación en 2001 por el padre Jack Finnegan.