José Luis Madueño. (Foto: Difusión)
José Luis Madueño. (Foto: Difusión)
Por Redacción EC

El pianista José Luis Madueño retornó a la provincia de Urubamba, en Cusco, para realizar una jornada de trabajo con alumnos de la Asociación Niños del Arco Iris. Esta visita antecede al concierto benéfico que protagonizará en septiembre en el Gran Teatro Nacional.

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