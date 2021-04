Conforme a los criterios de Saber más

El sector musical ha sido uno de los más golpeados por la agobiante pandemia del COVID-19. Si bien con el inicio de las vacunaciones, este 2021 se ve con mayor optimismo para el sector, persisten las dudas sobre cuándo retornarán los conciertos multitudinarios y espectáculos masivos en nuestro país.

Recientemente, megaestrellas como Paul McCarteny y Bruce Springsteen ofrecieron desalentadoras predicciones sobre el regreso a los escenarios musicales. El artista estadounidense dijo a Rolling Stone tras la publicación de su disco grabado en pandemia “Letter to You”: “Mi antena me dice que, en el mejor de los casos, será en 2022. Y consideraría una suerte para la industria de los conciertos si sucede entonces”. El artista británico señaló: “Me gustaría estar en Glastonbury 2021, pero para este año no veo a 100.000 personas en un festival”.

Sin embargo, en medio de este desalentador panorama que sigue generando pérdidas en la industria de la música, también hay figuras, como el español José Luis Perales, responsable de memorables tema como “Y ¿cómo es él?”, “Un velero llamado libertad” y “Me llamas”, que ya anunció las nuevas fechas de sus presentaciones en Lima.

Jorge Fernández, empresario responsable de la próxima visita de Perales a nuestro país en el marco de su último tour llamado “Baladas para una despedida - Tour Final”, explica qué se tomó en consideración en esta reprogramación.

Inicialmente, las fechas programadas fueron el 1 y 2 de mayo de 2020, sin embargo, a medida que incrementó la emergencia sanitaria del Covid-19, se tuvo que posponer la gira. La nueva fecha fue prevista para el 21 y 22 de octubre del año pasado, sin embargo, la propagación del virus aún estaba en aumento, por lo que tampoco se pudo concretar. Ahora, las nuevas fechas son el próximo 15 y 16 de noviembre en el Gran Teatro Nacional.

“A las semanas de empezar la pandemia se tuvo que hacer una coordinación tipo artista con los diversos promotores de la gira y los locales y se llegó a un acuerdo. Se dio una ventana de tiempo, de poco más de un año. Y luego se ha visto el avance, no solamente de la pandemia, también de la vacunación. Los países que tenemos disponibilidad de local hemos salido con estas fechas de noviembre”, explica el empresario de conciertos.

Aclara, además, que en este nuevo cambio de fecha bastante optimista (sería el primer concierto en vivo que se realizaría en el Perú tras la pandemia) se tomó en consideración los niveles de contagio y mortalidad vigentes, el cómo se está avanzando en el proceso de vacunación en Latinoamérica y las restricciones impuestas a las reuniones sociales y la realización de eventos.

“Más que optimismo es comenzar a establecer metas u objetivos, el problema es a nivel mundial. Los artistas han suspendidos giras y no tienen el dinero para devolver porque lo repartió. Se pagó al promotor, hoteles, pasajes aéreos, al personal de gira.... y hay muchos más gastos que forman parte de la cadena de valor de la industria de conciertos musicales”, aclara Fernández Vegas.

“Entonces, cuando hacemos una reprogramación, cuando se comienzan a establecer este tipo de acciones es porque hay objetivos que cumplir y por lo menos establecer puntos en el tiempo para tener referencias. De lo contario, ni el artista, ni el promotor, ni los espacios escénicos pueden reprogramarse. De acuerdo a las circunstancias, probablemente en las próximas semanas o meses se verán los avances o retrasos y quizás hayan nuevas reprogramaciones. Eso no lo sabemos, nadie sabe lo que puede pasar”, explicó el empresario peruano.

Medidas de seguridad

Para la vuelta a una cierta normalidad en la actividad de la música en vivo, las medidas de bioseguridad que se tomarán en cuenta serán obligatorias e indispensables, asegura Fernández.

“Y estoy seguro que esas medidas se van a quedar por mucho tiempo. Como parte de la planificación y producción se ha tomado en cuenta estos protocolos sanitarios que dependerán de cada país, de las circunstancias, del tipo de local, del espacio, la distribución y de la cantidad de gente. Entenderás que una cosa es trabajar en un estadio donde tienes sentados en tribunas o parados en canchas a 20, 30 o 40 mil personas, o para un teatro cerrado, con ubicaciones fijas, para mil quinientas personas. Los protocolos sanitarios se deben ajustar a cada tipo de situación”, subraya Fernández Vegas.

Las entradas adquiridas previamente para el 21 de octubre del 2020 serán válidas para el 15 de noviembre del presente año. Y las de 22 de octubre funcionarán de igual manera para el 16 de noviembre.

DATO

Aún se pueden adquirir entradas por medio de Teleticket de Wong y Metro.

TE PUEDE INTERESAR