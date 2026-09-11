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Resumen

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Juan José Leiva Serrano, mundialmente conocido en la escena del rap como Jota Shoy es, sin duda, la figura más importante del freestyle peruano y vigente tricampeón de la Red Bull Batalla. El talentoso MC oriundo de Pacanga será parte de la Final Nacional Perú 2026, en la que puede hacer historia y ser el primer tetracampeón rojiblanco.

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Entrevista