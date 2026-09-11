Juan José Leiva Serrano, mundialmente conocido en la escena del rap como Jota Shoy es, sin duda, la figura más importante del freestyle peruano y vigente tricampeón de la Red Bull Batalla. El talentoso MC oriundo de Pacanga será parte de la Final Nacional Perú 2026, en la que puede hacer historia y ser el primer tetracampeón rojiblanco.

Pese a ser el más solicitado durante el ‘Media Day’ de la competición la mañana del último viernes, atendió a todos los medios con buena predisposición y mucha soltura, la misma que ha ganado por los años de experiencia en el circuito, en los que le ha tocado batallar en los escenarios más desafiantes del movimiento.

Jota respondió a cada una de las preguntas con el oficio de un verdadero campeón. Aquí sus reflexiones a pocas horas de luchar por un nuevo campeonato nacional que le otorgue su cupo para la Internacional de marzo que será en Perú como en 2016, cuando llegó a la recordada final ante el español Skone.

¿Cómo se viven estos momentos previos, pese a tu experiencia, aún se sienten nervios?

Más que nerviosos, estamos tranquilos ahorita, trabajando, cumpliendo con las actividades, dándolo todo para este sábado, preparándonos. Rapeo hace más de una década, estoy listo para mañana, y para cualquier día.

¿Te sientes favorito en esta edición?

Dejo de sentirme favorito, me siento óptimo, me siento preparado, me siento listo para hacerlo. Para cargar con la responsabilidad de darlo todo en un escenario, de volver a pararme frente a muchísima gente. Dejo de sentirme favorito, siento que estoy preparado.

¿Cuánto pesa el saber que puedes ser el primer tetracampeón del Perú?

Es bonito, porque, ¿sabes? siempre romper un récord, lograr un nuevo objetivo que te sume a tu carrera, es muy bonito, te llena de orgullo, le da mucho reconocimiento a tu trabajo, al trabajo que la gente nos ve detrás de una competencia importante como Red Bull Batalla. La verdad que sí, me hace muchísimo ilusión.

Contaste que te tocó incluso hacer taxi en pandemia, ahora eres padre de familia, ¿cuánto todo lo vivido cuando tienes que pararte en el escenario? El peso familiar y la responsabilidad de ser para muchos el mejor peruano de la historia.

Estoy agradecido por todas las oportunidades que me ha tocado vivir, agradecido por todo lo que me ha tocado pasar, todo ha sido para bien, todo ha sido para aprender, para fortalecerme, para madurar, para fortalecer mi mente, para hacer que sea a prueba de balas, y lo agradezco, la verdad, ahora estoy aquí con mis compañeros, con chicos nuevos, chicos que ya conozco desde muchísimo tiempo, chicos que me han visto a mí, que yo nunca les he visto, y lo estoy viviendo con la misma ilusión de siempre.

Con la misma ilusión de querer hacer algo importante, de seguir dejando un legado grande, y creo que eso, desde que gané mi primera Red Bull Batalla ya han pasado 11 años y sigo aquí. Mucha gente que empezó conmigo ya no está o está en otras cosas y yo sigo acá. Pasaron no sé cuántas generaciones de raperos y yo sigo aquí con ellos.

Jota Shoy venció en primera ronda al favorito Aczino en la Final Internacional 2016. (Foto: Red Bull Batalla)

Con esa humildad y enfoque, ¿pasa por tu cabeza lo que sucedió hace 10 años que estuviste a nada de ser campeón mundial? porque para muchos la decisión de los jueces debió ser a tu favor.

Sí, yo creo que hice un buen papel, pero influyó mucho en la presión que tenía el jurado, lo que estaba sucediendo con el público, y bueno, pues alguien tenía que pagar los platos rotos, pero no me quejo, todo ha sido para bien, todo ha sido para sumar mucha experiencia, mucho aprendizaje, mucha fuerza, y creo que para días como el de este sábado estamos preparados.

¿Sientes que puede ser tu revancha en la presión internacional?

Yo siento que puedo seguir haciendo muchas más cosas. Siento que todavía no he demostrado todo lo que puedo lograr, y mañana es una gran oportunidad para demostrarlo.

Muchos te siguen también por tu música, que ha tenido bastante acogida, ¿qué se viene para Jota en esta faceta?

Tal cual como el freestyle, he dedicado bastante tiempo, he estado encerrado en el estudio casi un año entero. Llevo como ocho meses, si no me equivoco, sin sacar música, porque además estaba haciendo tanta música y tratando de encontrarle el punto de equilibrio, y que suene como queremos. También estoy seguro de que cuando saque mi primer proyecto y empiece a caminar todo, también voy a lograr grandes cosas con la música.

Jota Shoy estará compitiendo este sábado 12 de setiembre, junto a los mejores exponentes del freestyle peruano en Paradiso Lima, en el distrito de Chorrillos, para protagonizar una noche de rimas, técnica y creatividad. Las puertas se abrirán a las 4:30 p. m. y cerrarán a las 8:00 p. m..