Joy Huerta habló sobre el futuro de Jesse & Joy luego de que su hermano, Jesse Huerta, anunciara hace una semana su decisión de poner fin a la etapa que ambos han desarrollado juntos durante más de 20 años. La cantante reveló que se enteró de la decisión apenas 20 minutos antes de que fuera comunicada públicamente.

La artista se presentó este 22 de septiembre ante los medios de comunicación para hablar de ‘¿Con Quién Se Queda el Reno?’, su concierto navideño programado para el 6 de diciembre en el Auditorio Nacional. Durante el encuentro, fue consultada por el anuncio de su hermano y habló sobre cómo afronta la situación.

“Yo me enteré 20 minutos antes que todos ustedes. Sigo procesando, es demasiada información” , declaró Joy con la voz entrecortada. La cantante señaló que Jesse tiene sus propios motivos para tomar la decisión y que respeta su determinación.

“Él tiene sus motivos, tiene sus razones, no me queda más que respetarlo, yo no puedo hablar por él” , manifestó. También expresó su respaldo a su hermano: “Amo profundamente a mi hermano, siempre lo voy a amar. Respeto su decisión y voy a apoyarlo en cada paso” .

Joy también manifestó su intención de continuar con su proyecto musical. “También amo profundamente a mi público y amo también lo que he construido a lo largo de 20 años o más” , señaló.

La cantante reconoció que siente temor ante lo que viene, pero afirmó que quiere continuar cantando para sus seguidores. “Me muero de miedo, pero si el público quiere seguir cantando conmigo yo quiero seguir cantando con ustedes” , expresó.

Asimismo, dejó abierta la posibilidad de que Jesse vuelva a compartir escenario con ella. Según Joy, los compromisos acordados desde el 6 de diciembre continuarán y el lugar de su hermano permanecerá disponible.

“Jesse & Joy continuarán el 2027 con el micrófono de mi hermano prendido y conmigo en el escenario si es que ustedes deciden cantar conmigo” , declaró.

Joy: “Jesse & Joy va a continuar”

Después de su aparición ante los medios, Joy publicó un comunicado en su cuenta de Instagram en el que volvió a referirse a la decisión de su hermano y reconoció la incertidumbre que enfrenta ante el futuro del proyecto musical.

“Guardé silencio ante lo ocurrido recientemente porque no tengo todas las respuestas y sigo tratando de asimilar muchas cosas. Y si soy honesta, me muero de miedo” , escribió.

La cantante recordó que ambos comenzaron a construir su carrera hace más de 21 años y señaló que sus canciones también forman parte de las historias de sus seguidores.

“Por eso he decidido continuar. Jesse & Joy va a continuar. Voy a salir a entregarles mi voz el 6 de diciembre en el Auditorio Nacional, así como en todas las fechas y compromisos que ya tenemos previstos para este año y el 2027 ”, añadió.

Joy también indicó que todavía no sabe cómo será la nueva etapa del proyecto, pero que busca mantener presente la historia que construyó junto a su hermano y el trabajo de las personas que los acompañaron durante estos años.

Finalmente, volvió a dejar abierta la posibilidad de que Jesse regrese al escenario. “En Montreal les dije que el escenario siempre va a tener dos micrófonos. Y así será” , expresó.

¿Qué dijo Jesse Huerta sobre su salida?

El pasado 15 de septiembre, Jesse Huerta comunicó su decisión de cerrar su etapa como parte de Jesse & Joy. En su mensaje, precisó que continuaría participando en los compromisos que ya estaban programados hasta el 5 de diciembre.

“ Todos los compromisos agendados con Jesse & Joy anunciados o no anunciados hasta el 5 de diciembre contarán conmigo , mi guitarra, mi piano y mi voz para compartir con ustedes y con mi hermana con todo mi corazón”, escribió.

Posteriormente, Jesse aclaró que su decisión no significa que dejará la música. “No estoy dejando la música. Estoy haciendo espacio para mí y para ella” , señaló.

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