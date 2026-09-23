Joy Huerta revela que se enteró de la separación de Jesse & Joy 20 minutos antes del anuncio. (Foto: EFE)
Joy Huerta revela que se enteró de la separación de Jesse & Joy 20 minutos antes del anuncio. (Foto: EFE)
Por Redacción EC

Joy Huerta habló sobre el futuro de Jesse & Joy luego de que su hermano, Jesse Huerta, anunciara hace una semana su decisión de poner fin a la etapa que ambos han desarrollado juntos durante más de 20 años. La cantante reveló que se enteró de la decisión apenas 20 minutos antes de que fuera comunicada públicamente.

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