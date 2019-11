La cantante Joy Huerta, del dúo Jesse & Joy, aseguró que su vida cambió radicalmente este 2019 con el nacimiento de su pequeña hija Noah, quien llegó para incrementar su núcleo familiar.

Ahora, en entrevista con People en Español, la artista sorprendió a todos al revelar las primeras palabras que pronunció su pequeña hija, quien nació durante los últimos días de mayo de este año.

Al hacer una balanza sobre lo que le ha dejado el 2019, Joy confesó que lo mejor de este año fue el nacimiento de su hija Noah, y el lanzamiento de su nuevo disco, el cual incluye el sencillo “Tanto”, que interpretan al lado de Luis Fonsi.

“El 2019 me deja una nena maravillosa. Creció la familia. Es de mis años favoritos. Terminamos el disco. Ella es increíble, se nota que va a ser una persona muy determinada. La veo cómo se empieza a frustrar y ya dice ‘mamá’ y ‘Ramón’ (el nombre de su gato), fueron sus primeras palabras”, reveló Joy.

Asimismo, la cantante reveló que disfruta de su tiempo libre junto a su esposa, haciendo las labores de la casa y practicando algún ejercicio para liberar la tensión.

“Mi esposa y yo disfrutamos mucho ver películas, (pero) ya no me dejan (risas). Cuando estoy libre trato de ayudarle con algunas cosas en la casa. También cuando tengo tiempo libre me pongo a hacer ejercicio que eso ayuda a mi mente”, precisó.

“Son de esos minutos que tienes una hora y oxigena el cerebro. Cuando hago ejercicio es cuando me vienen más ideas de todo, mando ochenta correos. Es cuando más me concentro”, añadió.