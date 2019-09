El dúo mexicano-estadounidense de pop-folk formado en el 2005 por los hermanos Jesse & Joy Huerta regresa al Perú para presentar su gira Jesse y Joy World Tour 2019, espectáculo que los ha llevado por escenarios de Costa Rica, Ecuador, México, entre otros. El Comercio conversó con Joy, quien manifestó su emoción por reencontrarse con el público peruano y reflexionó sobre el papel de la mujer hoy en día en la sociedad, y además manifestó su agradecimiento a la comunidad LGTBQ+ por su lucha constante por la igualdad de género.

El jueves 26 de setiembre se presentarán en el Plaza Arena Jockey junto al cantante argentino del grupo Sin Bandera, Noel Schajris, quien llegará para mostrarnos sus temas como solista.

—La canción “Mañana es too late” refleja la evolución de sus sonidos, pero sin perder su estilo con ritmos urbanos. ¿Cómo surgió la posibilidad de colaborar con J Balvin?

Esta canción es parte del nuevo material que esperemos que esté para el próximo año. José es un querido amigo nuestro de hace tiempo. Nosotros coincidimos con él en una entrega de premios. [...] Y apenas él escuchó este tema, nos dijo que quería ser parte de él. Significó un doble gusto, ya que no solo hemos trabajado con uno de los máximos exponentes de la música de habla hispana, sino que también es un hermano para nosotros.

—¿Consideras que el reguetón y el pop están enfrentados?

El reguetón hoy en día es considerado como el ‘mainstream’. [...] No creo que el reguetón y el pop se enfrenten, más bien es una variante musical.

—¿Qué piensas sobre lo que está ocurriendo con la música en español hoy en día?

Hoy en día hay una globalización musical. Estamos viviendo una etapa maravillosa en la cual la música está teniendo un alcance mucho más grande que no tenía hace muchos años atrás. [...]La gente tiene acceso ilimitado a la música. Asimismo, un artista no solo debería tener una canción maravillosa, sino que debería trascender y perdurar.

—Tras recibir el reconocimiento de Leading Ladies of Entertainment, que la Academia Latina de la Grabación entrega a las mujeres destacadas en las artes y el entretenimiento, ¿consideras que las mujeres hoy en día tienen mayores oportunidades en la industria de la música?

Efectivamente, las mujeres tienen mayores oportunidades comparadas con cientos de años atrás; sin embargo, no son suficientes. [...] Yo me siento bendecida de tener la oportunidad de hacer lo que me apasiona, pero también siento la responsabilidad de ser una inspiración para las tantas mujeres que creen que no pueden lograr sus sueños. Tiene que ver con luchar para que generaciones futuras o no muy lejanas no tengan que enfrentarse a esas diferencias que se siguen realizando en el siglo XXI.

—Después de ser honrados con el reconocimiento de Agente de Cambio en los premios Juventud, ¿qué es lo que a ustedes los impulsó a aliarse con organizaciones como PETA y Animal Heroes o La Onda Verde?

Mi hermano y yo estamos trabajando con causas ambientales desde el inicio de nuestra carrera. [...]A mí me apasiona darles un micrófono a estos maravillosos seres que no tienen voz, y que no deberían tener un trato distinto al que tenemos los seres humanos. Siento que como personas públicas tenemos la responsabilidad de dar el ejemplo. Con esta labor estamos tratando de inspirar a otros colegas para que se sumen a la causa.

— ¿Consideras que los esfuerzos realizados actualmente por la comunidad LGBTQ+ están dando frutos, o todavía ven a la sociedad muy renuente o de mentalidad poco flexible?

La comunidad LGBTQ+ ha logrado muchísimo, tanto es así que cada vez son más los países que se están sumando para el matrimonio entre el mismo género o que respetan la ideología de género. Es una lucha que se está haciendo hace 50 años, evidentemente se ha logrado hacer cambios, pero esperemos que no pase mucho tiempo para que se encuentre esa igualdad. Estoy muy agradecida porque es una lucha que se inició antes de que yo naciera, y gracias a eso puedo vivir en un mundo en el que no me tengo que enamorar ni de un hombre ni de una mujer, sino me enamoro de un ser humano. En mi caso, el amor de mi vida resultó ser una mujer y gracias a Dios que vivo en una generación con una mente más abierta.