El cantante JP El Chamaco continúa con el ascenso en su carrera musical. Tras cerrar con éxito su gira por Estados Unidos, el artista se prepara para dar inicio a una nueva aventura por Europa, no sin antes anunciar el estreno de su nuevo tema “Rampanpan”.

El artista comentó que visitó Los Ángeles, New York, Miami, Virginia, Connecticut, y otras ciudades de Estados Unidos, donde no solo lo acompañó el público peruano sino de Cuba, Honduras, Panamá, Puerto Rico, entre otros ciudadanos.

“La verdad feliz y agradecido porque es mi primera gira internacional. El público me ha recibido con mucho cariño y no solo peruano sino de otros países. Ahora empiezo mi gira nacional Repartiendo Chocolate en varias provincias del país. Me siento muy contento y bendecido”, contó el cantante.

Ahora, JP El Chamaco se alista para estrenar muy pronto “Rampanpan”, un tema de su autoría que fue grabado en Cuba. El lanzamiento llegará acompañado de un potente videoclip.

“El tema además cuenta con videoclip y me siento sumamente contento con los resultados. Ahora le quiero dar mayor presencia a Toma que Toma que se ha convertido en el trend viral número uno en redes sociales y ya suena en las principales radios del país. Debo agradecer a mis seguidores por tanto cariño”, señaló el artista.

Finalmente, el ‘Repartero peruano’ se alista para viajar a Europa donde tiene una extensa gira por el Viejo Continente programada para diciembre en el cierre de un año de crecimiento.

