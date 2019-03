JR Richards: "En los 90 perdimos demasiadas buenas almas musicales"

Dishwalla apareció en una escena musical que estaba en pleno –y doloroso- proceso de cambio. Tras la irrupción del grunge y la trágica desaparición de algunas de sus estrellas, bandas alternativas con sonidos nuevos y distintos hicieron su aparición, tanto en Seattle como en Nueva York o California.

►Voz original de Dishwalla se presentará por primera vez en el Perú

►Lenny Kravitz en Lima: revive en imágenes el show del rockero estadounidense



Precisamente allí, en Santa Bárbara, surgiría este cuarteto que logró alcanzar el éxito con discos como “Pet your friends” (1995) u “Opaline” (2002), gracias a temas como "Counting Blue Cars", "Once in a While" o “Angels or Devils”. Hoy, JR Richards y Dishwalla siguen rumbos distintos. Richards acaba de lanzar “Under the Cover”, un disco con íntimas versiones de clásicos del rock, como House of the Rising Sun, The Man Who Sold the World, Have You Ever Seen the Rain o With or Without You. Además, está trabajando en un próximo álbum que, promete, sonará tan bien como “Opaline”. En esta entrevista, nos habla de su carrera, del fin del grunge y de cómo componer sin dejar de girar.

Naciste en California a fines de los 60, una época absolutamente rica, tanto para la música como socioculturalmente hablando. ¿Cómo influenció esto en ti?

Mi padre era músico y compositor y me mostró música sorprendente cuando era niño. Desde los Beatles hasta CC Revival o Queen, escuchábamos las canciones y él me hablaba sobre lo que hacía bueno un coro o una letra. Aprendí mucho de esos días y aún hoy utilizo esos recuerdos cuando escribo canciones.

Dishwalla - Charlie Brown's Parents. (Fuente: YouTube)

Debutas junto a Dishwalla a los 25, cerca de la edad en la que muchos ídolos musicales ya nos dejaban…

Es cierto. Cuando Dishwalla inició, en 1993, yo tenía 25 años e iba a la Universidad a la especialidad de Música. Dejé la escuela cuando firmamos por A & M Records en 1994. Pienso que fue mejor que fuera mayor y más maduro cuando firmé y tuve un #1, así podría lidiar mejor con la presión. Me parece muy triste que muchos de mis contemporáneos no hayan podido lidiar con todas las presiones del mundo musical. Así perdimos demasiadas buenas almas musicales.

En los 90 estuviste cerca de otro momento importante para la música, tomando el legado de las bandas grunge. ¿Cómo recuerdas esos años, difíciles también, justamente, por la pérdida de varios músicos destacados?

Cuando Dishwalla publicó su primer álbum, la escena grunge estaba terminando y nosotros nos consideramos “post grunge”. Sigo creyendo que estuvimos muy influenciados por la escena grunge. Y lo digo especialmente nuestro por primer álbum, “Pet Your Friends”. Recuerdo el día que Kurt Cobain murió. Me llamaron del sello discográfico para ver cómo estaba. Les dije que no tenían que preocuparse por mí, que yo era generalmente una persona feliz. Sigue siendo un shock que Kurt se haya ido, cuando tenía aún mucho por delante. La depresión es una cosa horrible.

“Under the Cover” es tu más reciente álbum. En él podemos encontrar temas de Animals, CC Revival, U2 o Queen. ¿Puede decirse que esas son tus principales influencias musicales?

Mis influencias vinieron más de mis años jóvenes escuchando música. Freddy Mercury, John Fogerty y Bono serían mis mayores influencias vocales. Las canciones que elegí para “Under the Cover” son grandes canciones que también fueron una gran influencia para mí. Fue muy difícil elegirlas porque hay demasiadas canciones increíbles en el mundo. Voy a tener que hacer un “Under The Cover 2” (risas).

¿Cómo haces para avanzar en tus composiciones y, al mismo tiempo, poder salir de gira?

Escribir un nuevo álbum mientras estás girando es difícil. Yo estoy constantemente viajando y cansado. Mi voz, especialmente. De hecho, necesito ser cuidadoso de no usarla demasiado. Entonces, solo trabajo en nuevas cancones cuando tengo ocasionales días libres. He tenido que escribir la mayoría de mis álbumes mientras estaba en gira, y a través de los años lo he tenido que ir haciendo mejor. Sigue siendo difícil.

Leí unas declaraciones tuyas en las que decías que la mayoría de tus nuevas composiciones eran canciones de amor ¿A qué se debe esto?

He escrito canciones sobre el amor que siento por amigos y familia, pero nunca escribí una canción de amor hasta que conocí a mi esposa, Min. Honestamente, no pensé que fuera posible escribir una sincera canción de amor si nunca has experimentado el verdadero amor. Por esa razón encuentro difícil tomar en serio una canción de amor de un artista muy joven.

A fines de los 90 vivían tiempos agitados, compartiendo escenarios frente a miles y obteniendo premios como los Billboard. Sabemos que tu carrera va muy bien, pero ¿Cómo se afronta el paso a escenarios más tranquilos y de menor público?

Mi carrera musical ha tenido muchos altibajos y hubo tiempos en que era muy difícil ajustarse al éxito repentino y sus consecuencias. Es solo porque amo muchísimo escribir canciones y cantar que he continuado haciendo música. Para bien o para mal, amo la música demasiado como para dejar de hacerla.

¿Cómo va la relación con tus excompañeros? ¿Conversan aún? ¿Existe la posibilidad de que hagan algo juntos en un corto plazo?

Mi relación con mis excompañeros varía entre los miembros. Con alguno sigo siendo cercano aún, alguno no tanto. De todos modos, yo disfrutaría hacer algo de música con uno o con todos en el futuro. Es difícil decir si sucedería, pero estoy abierto a ello. Del mismo modo, espero contar con el baterista de Dishwalla, Pete Maloney, para tocar en alguna de las canciones de mi próximo álbum. ¡Es fantástico!

¿Cuál puedes decir que fue la enseñanza más grande de tu tiempo junto a Dishwalla?

Que es importante disfrutar lo que estás haciendo. Si no es así, haz otra cosa. Cuando comencé a hacer música lo hice solo para disfrutarla. No lo hagas porque quieres ser famoso... lo más seguro es que fallarás y/o serás infeliz. Yo soy muy feliz ahora donde estoy.

¿Qué pueden esperar los seguidores de tu carrera solista y quienes te conocen y respetan desde tus años en el grupo para esta noche?

Quienes vengan al show puede esperar oír Dishwalla, algo de mi material solista, así como algunos covers de mi nuevo álbum. Y pienso que, más importante aún, pienso que la gente debe venir esperando cantar conmigo.