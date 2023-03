Juan Carlos Fiño de 28 años está próximo a brindar un concierto magistral junto a Raúl Romero como parte del Equipo 6, por lo que se animó a contar sobre su experiencia en su revancha en la última edición de La Voz Perú, puesto que antes había audicionado pero no logró ingresar al concurso.

En palabras de Fiño, cuando se dieron las audiciones a ciegas el problema del paro se encontraba en un punto bastante fuerte, ya que no había pase para los buses pero de igual manera decidió arriesgarse porque ya habían re programado su audición del 17 al 19 de diciembre.

“Yo me arriesgué porque el 19 de diciembre era mi audición, incluso me retrasé porque era el 17, pero me dieron la oportunidad, agarré mi mochila con poco equipaje, con mi hermano tomamos colectivos de Ilo a Arequipa, de Arequipa a Chala, y tuve que caminar casi 10 kilometros hasta la salida de Chala, luego tomar una mototaxi, como toda la gente estaba tan desesperada de avanzar, se llenaba al toque y me vi obligado de ir en la parte de atrás durante casi una hora”, reveló el cantante.

“El mototaxi nos dejó donde salían camionetas y minivan para Ica, subimos a una tolva de una camioneta y viajamos 4 horas hasta Nazca, de Nazca otras 3 horas más en pleno frío y era terrible, pero pude llegar a Lima por fin”, agregó.

El artista comentó que ahora la experiencia se le hace muy chistosa, pero en su momento tenía mucho miedo, ya que era de madrugada y los transportistas pedían agua o pan y si no les daban, no les dejaban pasar.

Fue toda esta travesía la que lo llevó a elegir pertenecer al equipo de Raúl Romero, ya que, pese a que iba con la idea de escoger a otro coach, su largo viaje le ayudó a ordenar sus ideas y estar listo para tomar una decisión.

“Me río porque debo confesar que Raúl no estaba en mis primeras opciones, estaba otro coach, pero en mi cabeza no se me quitaba una canción de Los Patos Y Las Patas: “El día empieza, iremos hacia el sur, qué caro está el peaje, qué caro está el Perú, kilómetro 40, doblando a la derecha, un camino de tierra, el cielo azul anuncia un día de luz””, reveló.