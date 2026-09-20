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El tenor peruano Juan Diego Flórez celebró este sábado 19 de setiembre los quince años de Sinfonía por el Perú. (Foto: Alonso Chero / GEC)
El tenor peruano Juan Diego Flórez celebró este sábado 19 de setiembre los quince años de Sinfonía por el Perú. (Foto: Alonso Chero / GEC)
Por Agencia EFE

Con óperas clásicas y canciones tradicionales de Perú, el tenor peruano Juan Diego Flórez celebró este sábado 19 de setiembre, con un concierto en Lima, los quince años de Sinfonía por el Perú, el proyecto social que lidera para dar educación musical y oportunidades de desarrollo a miles de niñas y niños de barrios de bajos recursos.

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