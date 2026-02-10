Resumen

Durante el diálogo, se destacó cómo la práctica musical colectiva actúa como un factor de protección eficaz en territorios vulnerables, alineándose con la estrategia global Youth 2030 de la ONU | Fotos: Archivo GEC
/ ©Marco Borrelli
Por Redacción EC

El tenor peruano Juan Diego Flórez, presidente de Sinfonía por el Perú, se reunió en la sede de las Naciones Unidas (ONU) con el Dr. Felipe Paullier, Subsecretario General para Asuntos de la Juventud, con el fin de integrar el modelo de formación musical peruano en la estrategia global de bienestar juvenil.

Juan Diego Flórez en la ONU: “Queremos compartir la experiencia de Sinfonía por el Perú con el mundo”
Música

Juan Diego Flórez en la ONU: “Queremos compartir la experiencia de Sinfonía por el Perú con el mundo”

