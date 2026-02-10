Juan Diego Flórez en la ONU: “Queremos compartir la experiencia de Sinfonía por el Perú con el mundo”

El tenor peruano Juan Diego Flórez, presidente de Sinfonía por el Perú, se reunió en la sede de las Naciones Unidas (ONU) con el Dr. Felipe Paullier, Subsecretario General para Asuntos de la Juventud, con el fin de integrar el modelo de formación musical peruano en la estrategia global de bienestar juvenil.

Así, el encuentro se centró en la crisis de salud mental y el aumento de la violencia que enfrentan los jóvenes a nivel regional, exponiéndose los resultados de Sinfonía por el Perú, iniciativa que ha beneficiado a más de 35 000 menores, utilizando la práctica musical colectiva como un factor de protección frente a riesgos sociales como el crimen organizado.

Juan Diego Flórez

Por su parte, el Dr. Paullier subrayó la importancia de articular respuestas que coloquen las artes, el deporte y la tecnología en el centro de las políticas de prevención. En tanto, la delegación peruana presentó evidencia sobre cómo el programa fortalece habilidades socioemocionales y mejora la cohesión comunitaria en zonas de alta vulnerabilidad.

“En el Perú hemos instalado un modelo de intervención social que por cerca de 15 años ha convertido nuestros centros en espacios promotores de paz. Queremos compartir esa experiencia con el mundo y expandir un mensaje que hoy es urgente: construir oportunidades de paz y cooperación para la juventud” , afirmó el cantante.

La Representación del Perú ante la ONU destacó el valor de este modelo como un caso de éxito replicable en otros países. La reunión concluyó con el compromiso de identificar sinergias bajo la estrategia Youth 2030, buscando elevar la visibilidad internacional del impacto de la música en el desarrollo sostenible y la paz social.