Diversas ciudades de Estados Unidos conmemoran este viernes el décimo aniversario del fallecimiento del cantautor mexicano Alberto Aguilera Valadez, conocido como Juan Gabriel, mediante una agenda de conciertos, proyecciones cinematográficas y producciones televisivas.

El artista mexicano falleció el 28 de agosto de 2016 en Santa Mónica, California, a los 66 años de edad a causa de un infarto, dos días después de ofrecer un concierto ante más de 17.000 espectadores en Inglewood.

Cenizas de Juan Gabriel son visitados en el Palacio de Bellas Artes por miles de seguidores. (Foto: Efe)

Dentro de los actos programados, el Millennium Park de Chicago proyecta el documental ‘Juan Gabriel: Mi Primer Bellas Artes’, dirigido por María José Cuevas, una edición remasterizada que incluye audio mejorado y material inédito de su presentación en la Ciudad de México.

En relación con esta actividad, el subdirector de artes escénicas del Museo Nacional de Arte Mexicano, Jaime L. Ortega, señaló que la música del compositor mantiene unida a la población y destacó el valor de presentar este registro histórico ante miles de personas. La cinta también se exhibirá el próximo 15 de septiembre en 440 salas de cine del país.

¿Cómo así el actor peruano Salvador del Solar llegó a esta serie? Ellos nos lo cuentan.

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La programación conmemorativa abarca actividades en Los Ángeles con el evento gratuito ‘Inolvidable: Celebrando el Legado de Juan Gabriel’ en la Plaza de Cultura y Artes, además de una presentación musical al aire libre en la plaza San Jacinto de El Paso, Texas.

Por su parte, la cadena Telemundo emitirá el especial ‘Juan Gabriel, Amor Eterno’ con testimonios de allegados al cantante, mientras que plataformas digitales y sellos discográficos lanzarán material fonográfico conmemorativo sobre sus 45 años de carrera.

*Con información de EFE