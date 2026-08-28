El artista mexicano falleció el 28 de agosto de 2016 en Santa Mónica, California, a los 66 años | (EFE)
El artista mexicano falleció el 28 de agosto de 2016 en Santa Mónica, California, a los 66 años | (EFE)
Por Redacción EC

Diversas ciudades de Estados Unidos conmemoran este viernes el décimo aniversario del fallecimiento del cantautor mexicano Alberto Aguilera Valadez, conocido como Juan Gabriel, mediante una agenda de conciertos, proyecciones cinematográficas y producciones televisivas.

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