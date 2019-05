Juanes y Alessia Cara se unen para "Querer mejor", el nuevo tema del colombiano

Colombia y Canadá se unieron musicalmente. Esta vez, por iniciativa de Juanes, quien colaboró con Alessia Cara para "Querer mejor", el más reciente tema del intérprete colombiano y el cual formará parte de su nuevo disco.

En la canción, escuchamos a Cara cantar en español por primera vez. Tendencia que diversos artistas ajenos al habla hispana vienen siguiendo en los últimos años.

"Ella es canadiense, pero tiene raíces italianas. Por eso pronuncia el español casi a la perfección, no tiene acento. Nos quedamos en shock. El resultado final es increíble", explicó Juanes en una entrevista con Entertainment Tonight.

"Querer mejor" se trata de una balada fusionada con pop/R&B en la que además de Juanes y Alessia Cara, cuenta con Mau y Ricky Montaner y Camilo Echeverry en la composición.

Aunque el hecho de cantar en español —camino al que artistas como Justin Bieber, Becky G, Alicia Keys y Katy Perry se han sumado recientemente— puede parecer una novedad, lo cierto es que este es una moda de la que otros artistas ya habían participado en los años noventa.

De hecho, otros ídolos pop como los Backstreet Boys y N'SYNC lo hicieron en el año 2000 con temas como "Donde quieras yo iré" y "Yo te voy a amar".

Mucho antes de los fenómenos de las 'boybands' como Backstreet Boys y N'SYNC, a fines de los años noventa para ser precisos, ya otros artistas como Robbie Williams y Christina Aguilera habían cantado en español. Williams con la nueva versión de "Ángel" y Aguilera en 1999 con "Genio atrapado".

Las estrellas de Disney también han sido participes de este movimiento. Selena Gómez y Demi Lovato son dos claros ejemplo de ello. En el 2010, Gómez incluyó el tema "Un Año Sin Lluvia" en uno de sus discos. Mientras que Lovato cantó "Lo que soy", la versión en español de "This Is Me", canción que es parte de la banda sonora de la película "Camp Rock".

En el 2014, Jason Derulo —el artista de hip hop cuya carrera se disparó tras el éxito del tema "Talk Dirty"— decidió relanzar su canción con una versión en español.

Las 'girlbands' también han participado de este movimiento. Fifth Harmony, la agrupación que se formó en el programa "The X Factor" y que lanzó la carrera de la exitosa Camila Cabello, lanzaron un disco en español en el 2013 titulado "Juntos". Vale recalcar que tres de sus integrantes tienen raíces latinas. Cabello, por ejemplo, nació en Cuba.

Tres años más tarde, la agrupación colaboró musicalmente con Maluma para el tema "Sin contrato", una de las canciones más exitosas del colombiano.

Si bien, en el pasado, muchos artistas pueden haber optado por cantar en español por el simple hecho de conquistar nuevos mercados, hoy son los músicos latinos los que marcan la pauta. Sobre todo en los ritmos urbanos respecta, pues la música de J Balvin, por ejemplo, lo ha llevado a presentarse en festivales como Coachella, algo que nunca antes había ocurrido.

En las 20 ediciones de Coachella, el festival solo ha tenido 12 actos latinos en el escenario principal. Abril 2019 fue la primera vez que el festival incluyó a un artista de reguetón (Balvin). A él, se sumaron otros latinos como Bad Bunny (Coachella nunca había tenido una presentación de trap en español), Mon Laferte y Los Tucanes de Tijuana.