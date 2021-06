Conforme a los criterios de Saber más

Imponentes afiches de Metallica cubrían cada milímetro de las paredes de la habitación que de adolescente Juan Esteban Aristizábal Vásquez compartía con su hermano, en Medellín. El fanatismo de Juanes por una de las más grandes leyendas del rock pesado, lo acercó en sus inicios musicales íntimamente al metal con la banda Ekhymosis. Pero fue como solista, haciendo pop y rock en español, que la estrella colombiana alcanzó la cima del reconocimiento. Desde entonces, la música le ha dado al ganador de 26 Grammy Latinos inconmesurables satisfacciones, pero ninguna tan grande -según refiere- como la de ser incluido en el álbum The Metallica Blacklist con una versión de “Enter Sandman”.

Para celebrar el 30 aniversario de The Black Album, Metallica lanzará en setiembre ‘The Metallica Blacklist’, una edición que reúne a 53 artistas de todo el mundo haciendo versiones de las 12 canciones que componen el álbum original. Juanes hizo suyo el tema que abre el emblemático quinto álbum de estudio de la banda.

“No tengo palabras suficientes para expresarlo, es demasiado para mí. Es como si finalmente hubiese hecho clic con todos esos años de fanatismo por esta banda (Metallica). Por cosas del azar, en un concierto en Bogotá canto uno de sus temas, y ellos terminan viendo mi video e invitándome a formar parte de este proyecto (The Metallica Blacklist). Y eso es demasiado. Realmente es tan fuerte lo que ellos provocaron en nosotros cuando teníamos 13 o 14 años que lo único que queríamos es ensayar todos los días y ser los mejores”, reflexiona la estrella colombiana del pop en una conferencia virtual en la que El Comercio estuvo presente.

Los dos primeros sencillos que se desprenderán de este álbum son la interpretación que Juanes hace de “Enter Sandman” y “Nothing Else Matters” de Miley Cyrus (con WATT, Elton John, Yo-Yo Ma, Robert Trujillo, Chad Smith). En este proyecto ambicioso jamás concebido por la banda y su equipo también participan Dave Gahan de Depeche Mode, los suecos Ghost, los mongoles The Hu o Weezer; además de artistas latinos y mexicanos como The Warning, el ex-Pxndx José Madero, Ha*Ash, J Balvin y Mon Laferte.

Todos los ingresos de The Metallica Blacklist se repartirán a partes iguales entre la Fundación Mi Sangre creada por Juanes, All Within My Hands y otras más de 50 organizaciones benéficas elegidas por los artistas que tocan en el álbum.

La música de Juanes no suena como la de Metallica, pero sí tiene enorme influencia de esta. (Foto: Universal Music Group )

Reconocimientos

La música de Juanes no suena como la de Metallica, pero sí tiene enorme influencia de esta: su primera guitarra eléctrica la adquirió debido a su admiración por la banda de San Francisco. Los inicios artísticos del intérprete de “La camisa negra” están ligados al heavy metal y a sus sueños de hacer música como James Alan Hetfield.

“Cuando tenía 13 o 14 años soñé con ser como Metallica, en el primer disco de Ekhymosis tratamos de copiar el sonido y la forma de su música. Mi alma musical está en el rock, metal y la música popular. De hecho después de muchos años me di cuenta que jamás iba a ser como ellos porque había nacido en Medellín. Se tarda tiempo en descubrir lo que es uno, pero valorar las raíces es fundamental”, aclara Juanes.

En julio de 2019, luego de presentarte en el Rock al Parque de Bogotá al incluir un cover de “Seek and Destroy” de Metallica, la banda te dedicó un post en Twitter agradeciendo por la performance. LoudWire lo consideró como uno de los mejores covers de Metallica en la historia.

🔥 We’re blown away by the reception our friend @juanes received in Bogota for his awesome rendition of Seek! #RockalParque2019 pic.twitter.com/NOZozTFMGJ — Metallica (@Metallica) July 15, 2019

“Por cosas del azar me presento en un concierto en Bogotá y ellos (Metallica) terminan viendo un video mío y deciden invitarme para formar parte de este proyecto. Es una alegría inmensa, no tengo palabras para expresarlo, es como un sueño muy cabrón para mí. Estaba en Alemania hace dos años cuando ellos publicaron ese tuit, yo no me lo esperaba. Como a los cuatro cinco días del Rock al Parque nos fuimos a Europa para una gira y veo que retuitearon mi video. No lo podía creer. Y ahora esto (colaboró con The Metallica Blacklist) ha sido uno de los regalos o el regalo más grande que me ha dado la música”, destaca Juanes.

Y el discurso de Lars Ulrich, al colombiano cuando le entregó el premio “Persona del Año” en los Latin Grammy Awards 2019 fue un reconocimiento aparte al artista colombiano. Juanes no tenía ni idea de que el baterista de Metallica, sería la persona que le entregaría el premio.

«Tuve el placer de conocer a Juanes hace unos años mientras tocaba en México. Siempre admiré su creatividad y constancia. Él era fan de Metallica. Esta noche cerramos el círculo. Me declaro fan de Juanes. Mi hermano, mi amigo, es un placer reconocerte como personalidad del año. Damas y caballeros, Juanes», dijo Ulrich.

«Muchas gracias, hace muchos años ustedes cambiaron mi vida, por ustedes hago música. ¡Gracias!», respondió el cantante colombiano, visiblemente emocionado.

“Cuando pasó el Grammy, que Lars fue a entregar el premio, esto (The Metallica Blacklist) ya lo habíamos grabado. Estaba supuestamente programado para el año pasado, pero con la pandemia todo se dilató”, remarca Juanes.

En mayo último, el músico colombiano estrenó “Origen”. (Foto: Universal Music Group )

“Origen”

En mayo último, el músico colombiano estrenó “Origen”, un disco donde reversiona doce canciones a través de las cuales rinde homenaje a artistas y a temas que influenciaron en su carrera musical. Eso acompañado de un documental de Amazon Prime con el mismo nombre.

Coproducido por Juanes y el productor Sebastian Krys, ganador de múltiples premios Grammy, el álbum “Origen” cuenta con una lista de canciones que abarca estilos originales tan diversos como el tango, el merengue, el heavy metal, el folk, el reggae, el vallenato, el pop y el rock.

“Tiene solo doce canciones, la selección fue difícil. En diciembre del 2019 hice una lista larguísima y me senté a escuchar el playlist con Krys. Eran como cincuenta canciones, así que elegimos las que forman parte de mi infancia y adolescencia: antes de comenzar mi carrera como solista, el 95 o 96″, refiere el artista colombiano.

Juanes trabaja actualmente en una nueva producción en la que incluirá temas propios. Por el momento descarta hacer covers. “Siempre vuelvo a lo mío”, subraya.

VIDEO RECOMENDADO

El cantante colombiano Juanes ha compartido en sus redes sociales esta curiosa y divertida anécdota. null

TAMBIÉN PUEDES LEER













































El 100% de las ventas del álbum The Metallica Blacklist se destinaran a diferentes organizaciones benéficas incluida la Fundación Mi Sangre del artista colombiano