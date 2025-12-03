El reconocido artista colombiano Juanes, nombrado como ‘El Mejor Artista de Rock Latino del Siglo XXI’ por Billboard , ha lanzado hoy “Muérdeme”, el tercer sencillo de adelanto de su próximo y esperado disco número doce.

Por ello, en esta nueva producción, el cantautor se unió a Bomba Estéreo para crear una fusión sonora que han denominado “cumbia sexy”, centrada en reavivar el romance y la pasión en una relación.

La canción fue co-producida por el colombiano y Nico Cotton, y escrita en conjunto con Li Saumet de Bomba Estéreo, Gale y Emmanuel Briceño.

“Es un tema donde quería llevar la cumbia a un lugar diferente, armónicamente. Una cumbia sexy, quizás más en el mundo de la armonía pop con guitarras vintage que recuerdan ese sonido de cumbia de los años 60 y 70 en Medellín”, comentó Juanes.

Por su parte, Saumet destacó la conexión personal en el trabajo conjunto. “En esta canción expreso mi conexión con otra persona, algo especial, algo hermoso. Algo que va más allá de lo físico. Se trata de las almas”, indicó.

El lanzamiento de “Muérdeme” vino acompañado por un video tropical que dirigió Diego Cadavid y Mario Alzate, filmado en la ciudad costera de Santa Marta, Colombia, y presenta a los cantantes como observadores de un encuentro amoroso anónimo.

Este sencillo sigue adelantos del álbum como “Una noche contigo” y “Cuando estamos tú y yo”. La producción completa se lanzará oficialmente el primer trimestre del próximo año.

Asimismo, Juanes, de 53 años, confirmó esta semana su participación como ‘headliner’ (artista principal) en el Festival Internacional de Viña del Mar 2026, con su actuación programada al 25 de febrero.