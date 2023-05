Ser una estrella consolidada de la música no ha hecho que Juanes crea que ya lo sabe todo. En el documental de “Origen”, el disco de covers que lanzó en 2021, contó que había empezado a estudiar armonía por consejo de Juan Luis Guerra, una decisión que llama la atención porque estamos en una era en la que lo rítmico prima sobre lo armónico en la industria musical, pero también por la curiosidad formativa del cantante, que, antes de empezar a escribir los temas de “Vida cotidiana”, el álbum que presenta este 19 de mayo, también tomó clases de canto, guitarra y poesía. Al terminar de escuchar las 11 canciones de este material, se hace evidente que estamos ante un artista divirtiéndose con todos esos nuevos recursos que tiene en su poder y que le permitieron convertir en inspiración algunos de los momentos más difíciles que vivió con su entorno familiar.

Líricamente, las canciones de “Vida cotidiana” abordan temáticas que son recurrentes en la música de Juanes: relaciones humanas y su visión del pasado y presente de Colombia. Pero en este disco las enfrenta desde una visión mucho más madura. En el tema que le da nombre al álbum, Juanes le canta a Luna, su hija adolescente, quien le aplicó la ley del hielo durante la cuarentena al sentirse cuestionada en las decisiones que empezaba a tomar para su vida. “Tu silencio me devasta, tanto que me duele el cielo”, escribe el artista, que también le canta a su esposa, de quien creyó se separaría por las constantes peleas que se generaron durante la pandemia. “Si así se siente vivir, no hay paz”, dice en “Gris”, el track que abre el álbum.

Otra cara del disco se inspira en temas sociales. Le canta a la diversidad en el amor en “Amores prohibidos” con líneas como: “¿Habrá un Dios que bendiga a los amores prohibidos y entre te quiero y te quiero no veas una amenaza?”, pero también pide hacer un ejercicio de memoria con las víctimas de los conflictos armados en Colombia en “Canción desaparecida”: “No te olvides de estos hombres, que el viento silbe sus nombres pa’ darles sombra, pa’ darles vida”.

A contracorriente de la industria musical, plagada del recurso de los ‘featuring’, el disco tiene solo dos colaboraciones. “Canción desaparecida” toma otros rumbos cuando aparece Mabiland, una artista emergente colombiana que rapea en este tema “Si la ley no es feminista, la lucha no ha terminado”. Y Juan Luis Guerra que se une al cierre del álbum para “Cecilia”, el homenaje de Juanes a su familia con ritmos del Caribe lleno de instrumentos vivos.

Uno de los grandes aciertos de este disco es que Juanes traslada al sonido del álbum su principal virtud: que es un músico que funciona muy bien en vivo, con su banda y su guitarra. Aunque la producción es muy moderna y hay sintetizadores, en temas como “Vuelo” se disfruta del sonido limpio de una guitarra a lo Rolling Stones que va luego siendo acompañada de unas palmas que marcan una clave más propia de la salsa. El trabajo en la producción de voces también se destaca, con un Juanes enfatizando con muchas capas de su voz la tristeza que marca “Gris”. Y también atreviéndose a ser más lúdico en “Veneno” y en “Más” cantando con un inusual falsete.

“Vida cotidiana” marca una transición importante con “Más futuro que pasado”, el último álbum con composiciones originales que lanzó, porque no trata de acercarse a tendencias actuales de la industria, sino a su esencia musical, esa en la que aterriza bien sus influencias y entrega canciones que conectan por su honestidad.

EL DATO :

El disco “Vida cotidiana” estará disponible desde las 00:00 horas del 19 de mayo en las principales plataformas digitales.

JUANES/ VIDA COTIDIANA Universal Music, 2023 Productor: Sebastián Krys Colaboradores: Mabiland, Juan Luis Guerra Número de canciones: 11 Canciones recomendadas: "Vuelo", "Canción desaparecida", "Mayo", "Ojalá". Puntaje: ☆☆☆☆

