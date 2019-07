Juegos Panamericanos: los espectáculos que ofrecerá el programa cultural de Lima 2019

De niño, Jorge Rodríguez Grández soñaba con ser nadador. Cada vez que tenía la oportunidad, se ponía de acuerdo con sus hermanos y amigos para ir a un riachuelo que estaba cerca de los sembríos de su papá en su natal Moyobamba. Allí competían para demostrar quién era el más diestro.

Las circunstancias, sin embargo, lo alejaron del deporte, y el tiempo hizo que la música se convirtiera en su oficio. Ahora, con casi toda una vida dedicada a cultivar la cumbia amazónica, Rodríguez Grández –de casi 70 años– se siente afortunado de ser parte de los Juegos Panamericanos Lima 2019, oportunidad que, más que una revancha, es una suerte de reconciliación con sus deseos más inocentes.

El líder de Los Mirlos sabe que la música y el deporte no son dos quehaceres divorciados. De hecho, es consciente de que muchos se ejercitan al ritmo de sus canciones. Y no solo eso: para cumplir con su performance sobre el escenario también es primordial un buen estado físico. La apretada agenda, quizás, no le permita ir a una piscina, pero sí le da el tiempo justo para hacer planchas antes de ducharse, y para subir y bajar las escaleras de su casa de cuatro pisos. "Antes lo hacía por media hora, pero ahora he bajado a 20 minutos –afirma el músico–. Pero estoy bien, me ayuda a mantener mi físico".

Aprovechando la ocasión, Danny Johnston, Jorge Rodríguez Grández y Jorge Luis Rodríguez, de Los Mirlos, hacen unos piques en la pista olímpica de la Videna. (Foto: César Campos)

Rodríguez Grández no es el único artista que será parte de Lima 2019 –exactamente de Culturaymi, la sección cultural del certamen– que tiene un gusto especial por el deporte. Por años, la joven dramaturga Sol Moscoso practicó karate. Lo hizo de forma destacada desde los 6 años: representando a su dojo Budai-Kan ganó varias medallas en katá y kumite. Dos lesiones la sacaron de ese mundo cuando cumplió 14.

Pero Moscoso tuvo suerte. Lejos del cuadrilátero, encontró en el teatro y en la dramaturgia una excelente opción de vida. Desde entonces, cinco de sus obras han visto la luz y una de ellas será parte de Culturaymi. Se trata de "A la capital", puesta en escena que cuenta la historia de dos muchachas ayacuchanas que sueñan con ir a Lima a estudiar y trabajar, pero que en el camino son víctimas de una sociedad que no les permite realizarse. Una reflexión sobre el maltrato a la mujer y de cómo sobreponerse a las adversidades.

Tracy Alcántara y Alejandra Campos, protagonistas de “A la capital”, obra de Sol Moscoso.

LA RIQUEZA NACIONAL

"El Perú es muchísimo más que su gastronomía". Así opina Juan Antonio Silva Sologuren, director de Comunicaciones, Comercialización y Mercadotecnia de Lima 2019. Él es consciente de que en los últimos tiempos la identidad nacional y la imagen del país en el mundo han estado relacionadas con la comida, pero que no deben dejarse de lado las otras expresiones culturales. De hecho, esa es la razón por la que Culturaymi existe: es una forma de decir que aquí también se trabajan las artes visuales, escénicas, se hace música y se diseña.

"Lo que hará Culturaymi es recoger lo que se verá en la ceremonia de inauguración –afirma Silva–, espectáculo que rinde homenaje a la riqueza cultural y natural del país y que llevará por nombre 'Alucina Perú'. Mucho de lo que estará allí se reflejará directamente en la sede cultural, que va a funcionar desde el día siguiente, y en el circuito cultural".

Los 46 espectáculos que forman parte de las cinco categorías de Culturaymi (música, artes visuales, artes escénicas, diseño e indumentaria y talleres para la transformación social) fueron seleccionados con mucho cuidado. Se buscaron, dice Silva, propuestas innovadoras, de buena factura estética y que tuvieran conexión con las problemáticas sociales de nuestro país. Con eso en mente, shows de artistas como Los Cholos o Rosa Guzmán, o el conocido Festival Internacional de Cajón y Percusión Rafael Santa Cruz –que todos los años rompe el récord de la mayor cantidad de personas tocando al mismo tiempo– han sido incluidos en el programa.

El Festival Internacional de Cajón y Percusión Rafael Santa Cruz, parte de Culturaymi, ofrecerá diversas actividades desde el 1 de agosto. Más información en www.cajonfestival.pe

Si bien habrá una sede central, ubicada en el Parque de la Exposición, otros puntos de la ciudad también accederán a la nutrida oferta de Culturaymi. "Se han sumado diversos espacios de casi diez distritos –anota Silva–. En ellos se organizarán exposiciones de arte, talleres, conciertos y más. Las municipalidades de Miraflores, Barranco y Lima tienen propuestas interesantes".

SEPA MÁS

-Los Mirlos se presentan el sábado 27 a las 7:30 p.m. en el Parque de la Exposición.

-La obra de teatro "A la capital" se escenificará en el auditorio del Museo de Arte de Lima el domingo 28 de julio, en dos funciones seguidas, desde las 7 p.m.

-La sede central de Culturaymi será el Parque de la Exposición. Todo el programa es gratuito. Detalles en www.lima2019.pe/programa-cultural