Panamericanos 2019: así se cantó"Hoy" de Gian Marco, en la clausura del evento

Gian Marco formó parte de la ceremonia de clausura de los Juegos Panamericanos Lima 2019 ofreciendo un variado recital ante más de 40 mil espectadores que acudieron al Estadio Nacional para presenciar el cierre de este evento deportivo celebrado en nuestra capital desde el pasado 26 de julio.

El cantautor nacional, ganador de tres premios Grammy, interpretó algunos de sus éxitos como "Lejos de ti", "Sácala a bailar" y "Hoy", desatando con este último una ovación y aplausos de todo el público presente en el recinto deportivo.

►Lima 2019: Gian Marco Zignago y Francisca Valenzuela pusieron música a la clausura

►Panamericanos Lima 2019: Gian Marco arrancó lágrimas al cantar "Contigo Perú" en la clausura

"Esta noche, jugamos y cantamos todos , Perú", dijo Gian Marco para después entonar las letras del popular tema "Contigo Perú" junto a toda la hinchada peruana.

Gian Marco en el cierre de los Juegos Panamericanos 2019. (Video: TV Perú)

Una hora después de su presentación en la ceremonia de clausura de los Panamericanos 2019, Gian Marco se dirigió a sus seguidores a través de su cuenta de Instagram.

"Querido y amado Perú, hoy todos hemos sido protagonistas. Aquí no hay quién es más y quién es menos. No. Hoy hemos jugado todos y este es el comienzo de una nueva era de nuestro país en todo nivel. ¿Nos lo merecemos no? Trabajando juntos, siempre, de la mano. Reconociéndonos, reflejándonos. Los amo con todo el alma. ¡Bendiciones! Y ya saben, el alma solo sana con la música peruana".

Ver esta publicación en Instagram 🇵🇪🙏🏼🎶✨ Una publicación compartida por GianMarco (@gianmarcooficial) el 11 de Ago de 2019 a las 7:53 PDT

Con danzas de bailarines disfrazados como piezas de arte prehispánicas, Lima cerró el domingo 11 de agosto los Juegos Panamericanos 2019 tras 17 días de competencias dominadas por Estados Unidos, y le entregó la posta a Santiago, que organizará la justa continental en 2023.

A la ceremonia de clausura en el Estadio Nacional de Lima asistieron los atletas de los 41 países y territorios americanos que compitieron en los Juegos, entre ellos Estados Unidos, que cosechó 120 medallas doradas, y Brasil, que alcanzó el segundo lugar, con 55.