El reciente homenaje a Flor Pucarina ha impulsado una serie de nuevos proyectos orientados a ampliar su legado más allá de los escenarios. Tras el éxito del espectáculo, el productor y director Julián Zucchi anunció la posibilidad de realizar una película sobre la vida de la conocida como la ‘Faraona del Cantar Huanca’, además de una gira por distintas ciudades del país y la repetición de la función en Lima.

Las iniciativas surgen luego de la respuesta del público al tributo realizado el 14 de diciembre en el Complejo Santa Rosa, donde más de 4,000 personas se congregaron para presenciar un espectáculo que combinó música andina, tecnología y puesta en escena en vivo. El evento generó interés desde diversas regiones del país, según informó la producción.

El homenaje destacó por el uso de inteligencia artificial, tecnología que permitió recrear la voz y la imagen de Flor Pucarina en un formato inédito en el Perú. La presentación incluyó orquestas en vivo y la participación de artistas invitadas como Amaranta, Ruby Palomino y Rosa Bella. Durante la velada, la cantante Amaranta protagonizó uno de los momentos más emotivos al conmoverse al ver a la artista “presente” en el escenario.

Zucchi anuncia nuevos escenarios y un posible largometraje sobre Flor Pucarina tras homenaje con IA. (Foto: Instagram/viveproducciones.pe2025)

El espectáculo reunió a intérpretes que resaltaron la importancia de Flor Pucarina como referente en un género históricamente dominado por hombres. La puesta en escena fue recibida por un público que asistió desde tempranas horas y permaneció durante toda la presentación.

Tras el evento, Julián Zucchi expresó su satisfacción por la acogida del homenaje y señaló que el impacto del concierto abrió nuevas posibilidades para la difusión de la música andina. Indicó que llevar la historia de Flor Pucarina al cine permitiría explorar nuevas formas de acercar su legado a audiencias nacionales e internacionales, así como continuar presentando el espectáculo en otras ciudades.

El proyecto contó con el respaldo de la familia de Flor Pucarina y coincidió con la conmemoración de los 90 años de su nacimiento en 2024. Según la producción, la iniciativa buscó acercar la figura de la artista a nuevas generaciones y posicionar al Perú en propuestas tecnológicas aplicadas a la cultura.

Flor Pucarina, nacida como Leonor Chávez Rojas en 1935, es considerada un ícono de la música andina. Su repertorio incluye huaynos, huaylarsh y mulizas como Airampito, Tú nomás tienes la culpa y Sola siempre sola. Fallecida en 1987, su legado fue recordado en este homenaje como un acto de memoria colectiva y celebración cultural.