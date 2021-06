Conforme a los criterios de Saber más

La cantante Julie Freundt y la soprano Sylvia Falcón unen su talento para la canción “Quiero un Perú”, que se compuso en conmemoración de los 200 años de nuestra independencia. Este proyecto es parte de “Bicentenario Creativo” a cargo de la Asociación de Industrias Creativas y Culturales del Perú (ASICREAPERÚ), a la cual pertenecen ambas artistas.

Julie y Sylvia comentaron a El Comercio que “Quiero un Perú” es una celebración creativa al Bicentenario. “La canción nació de las conversaciones que tuvimos como grupo. Yo les empecé a preguntar qué pensaban cuando les preguntaba ´¿qué Perú quieren?´. Tuve la tarea hermosa de escribir (el sencillo), recogiendo el sentir de todos los creativos de ASICREA”, reconoció Julie Freundt.

(Foto: Juan Diego Castro para ASICREAPERU)

Por su parte, Sylvia Falcón señaló que vienen meses trabajando en el proyecto. “Esta idea del Perú pluricultural, plurinacional, multidisciplinario. Además, la cuota de género está presente porque nosotras como mujeres estamos representando la voz de nuestro país. Lo que más celebro es que se logró hacerlo”, recalcó.

Asimismo, Julie destacó que las respuestas de sus compañeros sobre qué Perú quieren fue una motivación. “Me gusta conocer qué quiere el otro. Es parte de mi proceso creativo”.

El reto de grabar en pandemia

Las artistas tuvieron que enfrentarse a diversas dificultades durante el desarrollo de su proyecto musical, ya que la pandemia del coronavirus no les permitió reunirse como usualmente lo hacían en los estudios de grabación. Sin embargo, el apoyo del equipo de Julie fue de vital importancia para continuar con la canción.

“Grabamos desde nuestra casa con los equipos mínimamente necesarios para tener una grabación decente”, recordó Sylvia. Mientras tanto, Julie se encargó de la postproducción. “Convoqué a César Vega para que le haga los arreglos y le pedí que sean bastante sinfónicos. Los coros se grabaron con una cantante que estaba en el extranjero y grabó desde allá. Los saxos se pusieron acá (en el estudio), la quena y el charango también”, precisó Freundt.

Tras tener la canción lista, la productora Nelli Escudero se encargó de elaborar el storyboard para el videoclip de la colaboración. “Queríamos tener a varios artistas (en el video), pero por la pandemia era difícil. Hubiera sido lindo, pero si no fuera así, no tendríamos la canción”, señaló Freundt.

(Foto: Juan Diego Castro para ASICREAPERU)

Ellas tuvieron el apoyo del Patronato del Rímac para grabar el videoclip de “Quiero un Perú” en el Palacio de la Quinta Presa. “Las dos pudimos ir a la locación a grabar con todos los protocolos de bioseguridad. Fue un sueño mágico”, dijo Julie.

Incluir a todos

Dentro del videoclip, las cantantes plantearon incluir a niñas que representen a distintos lugares del país como un símbolo de unión. Para complementar esta idea, introdujeron algunas frases en quechua durante la canción. Incluso la hija de Sylvia Falcón fue parte del proyecto.

“Teníamos la idea de escuchar un poquito de quechua (en el sencillo). Vi lo de la traducción de las frases. Raymi dice al principio ´Quiero un lindo Perú´. Estaba dudosa al inicio porque es una niña de 4 años, no sabía si lo haría. Pero lo hizo perfecto”, dijo Falcón.

Asimismo, destacaron que el quechua iba a ser parte de la canción de todas maneras, aunque reconocieron que les hubiera gustado incluir otros lenguajes originarios. “No se podía (incluir todas las lenguas), pero al menos tener presencia y continuar dialogando con nuestra cultura viva. Hacer énfasis en los niños son la esperanza de que este legado perdure, que el quechua es nuestro, es lo más nuestro que tenemos, está ahí hace miles de año”, resaltó Sylvia.

Sylvia Falcón y Julie Freundt (Foto: Juan Diego Castro para ASICREAPERU)

Otro aspecto a través del cual representan la cultura peruana en el videoclip es el vestuario. El encargado de ello fue José Miguel Valdivia. “Me encanta que de alguna manera hayamos logrado representar a la costa y a la sierra, tal vez no hemos logrado representar a la selva, pero dentro de la canción está. Cuando pienso en el Perú, no lo pienso separado, lo pienso unido”, recalcó Julie Freundt.

“En 4 minutos no se puede contar la historia del Perú tan rica, diversa y profunda, pero la letra nos llamaba a esto. La idea es hacer sentir a personas de cualquier lugar del país que puedan ver un atisbo de su propio ser en una canción”, enfatizó Falcón.

Próximas actividades

Como parte del proyecto “Bicentenario Creativo” de ASICREAPERÚ, Sylvia Falcón lanzará “Alas y Libertad”, canción que habla de la parihuana y cómo inspiró la independencia. El sencillo se estrena este sábado 26 de junio a través de plataformas digitales.

Asimismo, grabarán el Himno Nacional en distintas lenguas originarias, labor que estará a cargo de Sylvia Falcón. “Hace unos años hice la grabación del himno nacional en quechua con ayuda de Pepe Céspedes. Caló bastante en el público. Esperamos estrenarlo en julio”, recalcó.

Para octubre, planean estrenar la obra de teatro “Martina” para darle un valor importante a la mujer en la independencia, aunque aún no tienen definida la fecha.

Por último, Julie Freundt y Sylvia Falcón reconocieron que el proyecto no sería posible si no están todos unidos. “Trabajamos con esa ilusión y amor grande que sentimos por el Perú. Como peruanos debemos pensar en un Perú más unido, queremos un Perú distinto”, reconoció Freundt. En ese sentido, Sylvia recordó que quiere ver al país siempre avanzando y que “a través del arte podemos cambiar las cosas. Todo este mensaje está para que los jóvenes y los niños sigan construyendo”.

“El arte para mí es valiosísimo. Espero que los gobiernos algún día entiendan y comprendan el valor del arte en la vida de cualquier persona. Nosotros creemos en esto. El arte ha sido no solo el sector más afectado (por la pandemia), sino también más olvidado y sin embargo aquí estamos, poniendo nuestro arte al servicio para poder dar un mensaje distinto a nuestro querido Perú”, finalizó Julie.

VIDEO RECOMENDADO

Exploramos el proceso mediante el cual Sinfonía por el Perú pudo unir la voz del tenor con la famosa cantautora criolla a pesar de las décadas que los separan.

TE PUEDE INTERESAR