Julio Iglesias cumple 80 años de vida alejado de los focos. Su último concierto fue en Chicago en el 2019, y desde entonces poco se ha dejado ver públicamente el artista español más exitoso de la historia. Es el único cantante en conseguir un Disco de Diamante, un reconocimiento creado exclusivamente para él porque nadie en la historia ha logrado vender más de 100 millones de copias de sus álbumes en más idiomas. También ostenta el récord Guinness al Artista latino que más discos ha vendido en el mundo.

Desde aquel 17 de julio de 1968, día en que venció en el famoso Festival Internacional de la Canción de Benidorm, con su tema “La vida sigue igual”, la vida del artista madrileño no volvió a ser la misma.

“Aprendí a cantar en los últimos 15 años”, reconoció en entrevista con Efe en 2010, cuando se animó a regrabar todas las canciones de su vida, unas 140 calculó él.

En ese ascenso internacional, su primer gran hito consistió en participar en el Festival de Eurovisión de 1970 con “Gwendolyne”. Obtuvo la cuarta ubicación, pero logró grabar la canción en cuatro lenguas distintas y coronar las listas de ventas de varios países.

Isabel Preysler

Muy poco después, en 1971, contrajo matrimonio con Isabel Preysler, con quien tuvo tres hijos. Siete años después, cantó su fracaso matrimonial en “Me olvidé de vivir” (1978). Luego, al quedarse solo, se mudó a Estados Unidos tras firmar un contrato multimillonario. Fue allí donde conoció y se relacionó con Ramón Arcusa, del Dúo Dinámico, productor de sus mayores éxitos, los cuales lo llevaron a actuar en lugares emblemáticos como el Royal Albert Hall de Londres o el Carneggie Hall y el Madison Square Garden de Nueva York.

Secuestro de su padre

En 1981, Julio Iglesias vivió un momento difícil. Su padre, el doctor Julio Iglesias Puga, fue secuestrado por integrantes de la banda terrorista ETA. Posteriormente fue liberado. Esta situación originó que el músico trasladase a sus hijos a vivir a EE.UU. por prevención.

El éxito creció. Se consagró en el mercado estadounidense con su primer disco en inglés, “1100 Bel Air Place” (1984), y colaboraciones estelares junto a figuras como Willie Nelson (“To all the girls I’ve loved before”), Diana Ross (“All of you”), Stevie Wonder (“My love”), Dolly Parton (“When you tell me that you love me”) o Sting (“Fragile”).

“Los más grandes intérpretes de la historia no fueron cantantes de grandes voces, sino cantantes para adentro”, reflexionó sobre su propia carrera el cantante, que situó en este grupo de artistas a gente como Nat King Cole, Elvis Presley o Frank Sinatra, con el que grabó “Summer Wind”.

Los 90 traerían sus últimos grandes discos de estudio, “La carretera” (1995) o “Tango” (1996) y en el plano personal el inicio de su relación sentimental más longeva con la holandesa Miranda Rijnsburger, con la que no se casaría hasta 2010, tras el nacimiento de su quinto hijo.

Con el nuevo siglo alumbró “Noche de cuatro lunas” (2000), en el que colaboró Alejandro Sanz, y un año después fue galardonado con el premio Grammy Latino como personalidad del año. Años antes, en 1987, se había llevado un Grammy internacional al Mejor intérprete de pop latino por “Un hombre solo”. En 2013, China lo premió como el artista internacional más popular de todos los tiempos.

En 2015 abandonó los estudios de grabación, decisión de la que se retractó en 2017 cuando lanzó “México & Amigos”, tras superar asimismo un ataque de ciática que le obligó a posponer varios “shows”.

“Salir al escenario con 70 años es como salir a jugar un partido de fútbol con 50″, reconocía en una entrevista en la que, no obstante, aseguraba estar en perfecto estado para ofrecer una gira por su aniversario que, finalmente, nunca se dio.

El saludo de sus hijos

Chábeli Iglesias compartió una publicación en Instagram en la que aparece su padre junto a ella, a Julio José y Enrique cuando los tres eran pequeños. Acompañando la imagen, escribió: “¡Feliz cumpleaños papi! ¡Te quiero muchísimo! En este día maravilloso quiero que sepas que te admiro por todo y principalmente por ese corazón tan grande que tienes, lleno de amor y cariño. Te amo”.

Por su parte, Julio José compartió una fotografía en blanco y negro en la que aparece su padre poniéndole un micrófono durante una de sus actuaciones. “Feliz cumpleaños papá, te quiero”, escribió.