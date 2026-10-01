Jungkook, integrante de BTS, volvió a protagonizar un gesto solidario que ha generado diversas reacciones entre sus seguidores. El cantante surcoreano realizó una nueva donación de 1,000 millones de wones, equivalente a cerca de 750 mil dólares, al Hospital Infantil de la Universidad Nacional de Seúl.

El aporte será destinado principalmente a financiar tratamientos médicos de pacientes pediátricos pertenecientes a familias de bajos recursos. Los fondos también respaldarán el proyecto del Centro de Atención Integral del establecimiento, que brinda acompañamiento a los menores y sus familiares durante los procesos médicos.

Esta no es la primera vez que Jungkook colabora con el hospital. En abril de 2023, antes de iniciar su servicio militar, el artista entregó otros 1,000 millones de wones para apoyar los gastos médicos de niños que atravesaban enfermedades y situaciones económicas complicadas.

Jungkook de BTS suele compartir detalles de su vida en redes sociales. (Foto: Jung Kook / Facebook)

Con su nueva contribución, el integrante de BTS acumula 2,000 millones de wones donados al Hospital Infantil de la Universidad Nacional de Seúl, una cifra cercana a US$1,5 millones. En ambos casos, los recursos han sido destinados a apoyar la atención pediátrica y los programas de asistencia integral.

“Espero que ayude a los niños enfermos y que puedan sonreír con salud”, expresó Jungkook cuando realizó su primera donación en 2023. En aquella oportunidad, el propio centro médico confirmó el aporte y destacó la importancia del financiamiento para acompañar a los pequeños pacientes y sus familias.

La solidaridad del cantante también se ha extendido a otras causas. En marzo de 2025, Jungkook donó otros 1,000 millones de wones para contribuir con las labores de ayuda por los graves incendios forestales registrados en Corea del Sur, destinando parte de los fondos a damnificados y bomberos.

jungkook taking pictures of reporters at the airport pic.twitter.com/VcbnXfE13Q — jungkook admirer (@dreamjeons) September 30, 2026

La noticia adquiere especial interés para el ARMY latinoamericano mientras BTS inicia su recorrido por la región. Jungkook llegará próximamente a Perú junto a RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin y V para los tres conciertos que la agrupación tiene previstos el 7, 9 y 10 de octubre en el Estadio San Marcos.