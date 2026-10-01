El cantante de BTS hizo una importante donación a un centro de salud en Corea del Sur. (Foto: Instagram)
El cantante de BTS hizo una importante donación a un centro de salud en Corea del Sur. (Foto: Instagram)
Por Redacción EC

Jungkook, integrante de BTS, volvió a protagonizar un gesto solidario que ha generado diversas reacciones entre sus seguidores. El cantante surcoreano realizó una nueva donación de 1,000 millones de wones, equivalente a cerca de 750 mil dólares, al Hospital Infantil de la Universidad Nacional de Seúl.

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