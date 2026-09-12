La publicación del cantante generó repercusión entre los seguidores del pop coreano | (Foto: AFP)
La publicación del cantante generó repercusión entre los seguidores del pop coreano | (Foto: AFP)
Por Redacción EC

El cantante surcoreano Jungkook, integrante de BTS, publicó un video en sus redes sociales donde mostró la actuación en directo del grupo femenino emergente Rescene, quienes interpretaban el “Love Attack”.

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