El cantante surcoreano Jungkook, integrante de BTS, publicó un video en sus redes sociales donde mostró la actuación en directo del grupo femenino emergente Rescene, quienes interpretaban el “Love Attack”.

La grabación difundida por el artista corresponde al espectáculo ofrecido por la agrupación el pasado 10 de septiembre en el evento Spotify House Seoul, realizado en el espacio Anderson C del distrito de Seongdong-gu, en Seúl.

En la misma jornada, el músico también compartió un extracto de la presentación del grupo masculino Riize interpretando la canción “Get A Guitar”.

Esta publicación representa una nueva muestra de respaldo a la banda femenina, luego de que en julio de 2026 el intérprete compartiera un video de Minami, integrante de Rescene, realizando una versión de su tema en solitario “Still With You”.

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La atención del cantante generó repercusión entre los seguidores del pop coreano, debido a que la artista había expresado su admiración por BTS antes de su debut oficial.

En tanto, al finalizar sus fechas en Norteamérica, el grupo de Jungkook iniciará en octubre su gira sudamericana en Colombia. Continuará en Lima con tres conciertos en el Estadio San Marcos (7, 9 y 10 de octubre) antes de seguir hacia Chile, Argentina y Brasil.

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