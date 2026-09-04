Jungkook, integrante de BTS, protagonizó un emotivo momento durante el concierto de la agrupación en Los Ángeles, donde sorprendió a un fan en silla de ruedas con un regalo muy especial. El gesto ocurrió el pasado 1 de septiembre, fecha en que el cantante surcoreano celebró su cumpleaños sobre el escenario.

La presentación formó parte de la gira mundial “BTS World Tour ‘Arirang’” y se realizó en el SoFi Stadium de Los Ángeles. Mientras el recinto estaba lleno de ARMY, los seguidores encendieron luces doradas y le cantaron a Jungkook por su cumpleaños, generando un momento especial para el artista y sus compañeros.

Jungkook llevaba una camiseta personalizada y una corona que Jin le había colocado previamente. Sin embargo, en determinado momento decidió quitarse la camiseta que llevaba puesta, dejó la corona a un lado y bajó del escenario para acercarse directamente al público. Su objetivo era entregarle ambos objetos a uno de los asistentes.

Jungkook gave his tshirt and birthday crown to a disabled army 🥹 he's the sweetest person ever pic.twitter.com/wbUjfnpkMi — Daily JK Praise  (@dailyjkpraise) September 2, 2026

El cantante caminó hasta un fan que se encontraba en silla de ruedas y le entregó personalmente su camiseta de cumpleaños. Además, colocó sobre su cabeza la corona que había llevado durante parte de la celebración. El inesperado gesto provocó la sorpresa y alegría del ARMY, quien recibió los objetos directamente de su ídolo.

La escena rápidamente llamó la atención de otros seguidores, quienes destacaron la cercanía que Jungkook mantiene con sus fans. En redes sociales, varios calificaron el momento como digno de una película y resaltaron que el artista haya decidido compartir parte de su celebración de una manera tan personal.

Este no sería el primer gesto de Jungkook hacia un fan. En 2019, durante un concierto de BTS en el Stade de France de París, el cantante también superó una barrera para acercarse a un espectador en silla de ruedas. En aquella ocasión, tomó su mano y le agradeció por haber asistido al espectáculo.

Jungkook es considerado como el idol más famoso de todos los artistas del K-Pop. (Foto: AFP)

De esta manera, Jungkook volvió a protagonizar una escena que refleja el vínculo que ha construido con ARMY a lo largo de los años. Su cumpleaños número 29 quedó marcado no solo por la celebración junto a BTS y miles de seguidores, sino también por un gesto espontáneo que convirtió a uno de sus fans en protagonista de una noche inolvidable.