Jungkook de BTS regaló una corona de cumpleaños a fan en silla de ruedas durante su concierto en Los Ángeles. (Foto: Captura de video / X - @dailyjkpraise)
Jungkook de BTS regaló una corona de cumpleaños a fan en silla de ruedas durante su concierto en Los Ángeles. (Foto: Captura de video / X - @dailyjkpraise)
Por Redacción EC

Jungkook, integrante de BTS, protagonizó un emotivo momento durante el concierto de la agrupación en Los Ángeles, donde sorprendió a un fan en silla de ruedas con un regalo muy especial. El gesto ocurrió el pasado 1 de septiembre, fecha en que el cantante surcoreano celebró su cumpleaños sobre el escenario.

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