Billie Eilish estrena remix de "Bad Guy" con Justin Bieber, y le llueven las críticas

Billie Eilish cumplió uno de sus grandes sueños: cantar junto a Justin Bieber. Aunque la música de la estrella adolescente genera el interés de una audiencia distinta a la del canadiense, decidió reclutarlo para grabar un remix de "Bad Guy".

►Justin Bieber se olvida de los problemas con tierno abrazo a Hailey Baldwin

En tan solo 24 horas desde su publicación, el audio cuenta con más de 7’538,569 reproducciones en YouTube y miles de comentarios que la felicitan por cumplir su sueño, aunque critican los resultados.

Entre aquellos que no gustaron del tema, destacan los que apuntan a las frases sin sentido con las que participa Justin Bieber: "So icy" ("Muy helado"), "I'm the bad guy" ("Yo soy el chico malo") y hasta un grito al final de una de las estrofas.

Por otro lado, el lyric video tiene como curiosidad la fotografía de una pequeña Billie Eilish con un vestido de lentejuelas de diferentes colores. Ella aparece parada frente a una pared llena de fotografías de Justin Bieber.

Esta misma imagen fue utilizada por el cantante canadiense, quien a través de su cuenta oficial de Instagram compartió la fotografía junto a un mensaje de felicitación.

“Billie Eilish estoy muy orgulloso de ti. Remix”, escribió el intérprete canadiense a través de Instagram. La publicación cuenta con más de 4’096,549 ‘Me gusta’ en menos de 17 horas desde su publicación.