El canadiense Justin Bieber se presentó en el show de medio tiempo del Mundial 2026 | Foto: Captura de video / ESPN
El canadiense Justin Bieber se presentó en el show de medio tiempo del Mundial 2026 | Foto: Captura de video / ESPN
Por Redacción EC

El cantante canadiense Justin Bieber se presentó este domingo en el show de medio tiempo de la final del Mundial 2026 que enfrentó a las selecciones de Argentina y España.