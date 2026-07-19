El cantante canadiense Justin Bieber se presentó este domingo en el show de medio tiempo de la final del Mundial 2026 que enfrentó a las selecciones de Argentina y España.

El artista de 32 años, con guitarra acústica en las manos, interpretó el tema Everything Hallelujah, el cual sonó en todo el estadio ante la presencia de más de 60 mil espectadores.

Segundos antes de ingresar al campo de juego, Bieber recibió una especie de arenga de parte de Ted Lasso, el personaje de ficción de la serie homónima estadounidense.

Otros artistas que participaron en el show de medio tiempo del Mundial fueron Madonna, Shakira, BTS, Coldplay.

Así participó Justin Bieber en la final del Mundial 2026

¡UNA LEYENDA DEL POP DICE PRESENTE! JUSTIN BIEBER LA ROMPIÓ EN EL SHOW DE MEDIO TIEMPO DE LA FINAL DEL MUNDIAL.



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