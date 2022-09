“Es muy triste que hayamos esperado meses, viajado hasta acá y al final no lo podamos ver”. El cantante Justin Bieber acababa de iniciar su gira por algunos países de Latinoamérica cuando anunció que cancelaría sus fechas previstas para Chile y Argentina. Decenas de sus fanáticos peruanos habían tomado un vuelo para asistir a su concierto en Santiago de Chile y, tan solo un día antes del evento, el artista anunció que no realizaría la presentación debido a problemas con su salud.

El último martes, el ídolo musical publicó un comunicado donde explica que todavía arrastra las consecuencias del síndrome de Ramsay-Hhunt que le provocó la paralización parcial del rostro a inicios de este 2022.

“El fin de semana pasado, me presenté en Rock in Rio y le di todo lo que tenía a la gente de Brasil”, agregó. Tras bajar del escenario, el agotamiento me superó y me di cuenta de que necesitaba hacer de mi salud la prioridad. Así que me voy a tomar un descanso de las giras por el momento. ¡Gracias por sus oraciones y apoyo durante todo esto! Los amo a todos”, finalizó.

Justin Bieber anunció una pausa en su gira “Justice World Tour” por motivos de salud. (Foto: Instagram)

Fans tristes y decepcionadas

Debido a que Bieber no programó fechas en Perú para su gira “Justice World Tour”, algunos de sus seguidores nacionales invirtieron su tiempo y dinero para verlo en vivo. El Comercio dialogó con cinco de sus seguidoras peruanas que llegaron hasta el país sureño para presenciar el espectáculo de Bieber.

El concierto en Chile fue anunciado en noviembre del año pasado. Desde ese momento, las peruanas organizaron su viaje para asistir al espectáculo y poder cumplir con sus obligaciones personales. “Este es un viaje planeado hace muchos meses, Justin es un gran artista y lo queremos mucho, es por eso que decidimos viajar a otro país solo por su presentación. Esta nueva gira es como una nueva era de é y no me la quería perder”, aseguró Mariana Burga. Por su parte, Belén Galdós reveló que trabaja “tiempo completo, así que ni bien tenía el itinerario, pedí vacaciones a mi jefe”.

Ellas tomaron sus respectivos vuelos hacia Chile entre el domingo y el lunes para aprovechar el tiempo y hacer turismo por la capital chilena. Las cinco fans tomaron la decisión, pese a que eran conscientes de que corrían rumores de que Justin Bieber podría cancelar sus fechas en la región.

Bieber arrastra las consecuencias del síndrome de Ramsay-Hhunt que le provocó la paralización parcial del rostro a inicios de este año. (Foto: CHRISTOPHE ARCHAMBAULT / AFP) / CHRISTOPHE ARCHAMBAULT

Pero, debido a que Bieber sí se presentó en “Rock in Río” (Brasil) el pasado domingo, sus fans mantuvieron la esperanza de que solo sean malentendidos y poder presenciar el concierto. Sin embargo, tras conocer que el artista había regresado a Estados Unidos, la incertidumbre se intensificó. Hasta que el último martes, a través de un comunicado, los rumores fueron confirmados y el evento se suspendió (sin precisar para cuándo podría ser reprogramado).

“Me parece muy repentino y fue mal llevado por la productora Lotus porque ya había rumores de que Justin no haría el concierto, pero no se pronunciaban en las redes. Que lo cancelen un día antes, me parece muy mal”, enfatizó Lorena Rojas, quien había viajado hasta Chile junto a su hermana Fiorela que también expresó su malestar por la suspensión del evento. “Cuando me enteré (de la suspensión) fue una bajoneada de ánimo porque es una gran inversión y la decisión no se tomó a la ligera. Es una lástima. La motivación (del viaje) era ver al artista. Sé que hay gente que reaccionó mal”, agregó.

Por su parte, la joven Ariana Elías manifestó su molestia por la falta de comunicación por parte de la organización. “Me parece súper mal que cancelen el show a un día de la presentación. Nunca pensé que sucedería eso. Había rumores de que no había teloneros, que no llegaba el equipo de Bieber. Me parece muy mal de parte de su equipo y de él de no avisar la cancelación del show”, puntualizó.

Si bien la productora Lotus aclaró que realizará la devolución del dinero de las entradas compradas; nadie se hará responsable por el gasto en pasajes y estadía que los fanáticos de Perú realizaron para ver al artista. Ante la pérdida de su inversión, los seguidores de Bieber le dijeron a este Diario que es lamentable, pero que tratarán de sacar el máximo provecho a su estadía en Chile.

“Todos quedamos desilusionados y sin saber qué hacer. Según lo que dice Lotus y Punto Ticket devolverán el dinero entre 10 a 25 días por lo que no nos queda más que esperar”, asegura Mariana Burga. Mientras que Ariana Elías y Belén Galdós, amigas que viajaron juntas, también esperarán el retorno de sus entradas. “De nada sirve haber pagado para no verlo. Vamos a estar solicitando la devolución de la totalidad de lo que gastamos”, precisaron.

Pese a todo el malestar generado, Mariana Burga, Ariana Elías, Belén Galdós, Lorena y Fiorela Rojas manifestaron que seguirán apoyando a Justin Bieber en su carrera musical. Ha formado parte de sus vidas desde hace muchos años, y ellas planean que continúe así porque su música ha sido un apoyo durante este tiempo.