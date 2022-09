Justin Bieber decidió hacer una pausa en su “Justice World Tour”, la gira que lo está llevando a recorrer diversas ciudades del mundo con su música, por motivos de salud. Así lo anunció a través de un comunicado que compartió en sus redes sociales.

En su pronunciamiento, el ídolo pop explicó que todavía arrastra las consecuencias del síndrome que lo afectó a inicios de este año y que provocó incluso que se le paralizara parcialmente el rostro: no podía guiñar con el ojo, ni sonreír, y tampoco realizar gesticulaciones.

“A principios de este año, hice público mi batalla contra el Síndrome de Ramsay-Hhunt, en el que mi cara se paralizó parcialmente. Como resultado de esta enfermedad, no pude completar la etapa de América del Norte de la gira de justicia”, indicó inicialmente.

“Después de descansar y consultar con mis médicos, familia y equipo, me fui a Europa en un esfuerzo por continuar con la gira. Realicé seis shows en vivo, pero me pasó factura. Este fin de semana pasado, me presenté en Rock in Rio y le di todo lo que tenía a la gente de Brasil”, agregó.

“Después de bajar del escenario, el agotamiento me superó y me di cuenta de que necesitaba hacer de mi salud la prioridad. Así que me voy a tomar un descanso de las giras por el momento”, precisó, no sin antes dejar un mensaje a sus fans.

“Voy a estar bien, pero necesito tiempo para descansar y mejorar. He estado muy orgulloso de traer este programa y nuestro mensaje de justicia al mundo. ¡Gracias por sus oraciones y apoyo durante todo esto! Los amo a todos apasionadamente”, finalizó.

Justin Bieber hará una pausa en su “Justice World Tour” por motivos de salud. (Foto: Instagram)

En ese sentido, los conciertos programados para este miércoles 7 de setiembre en Santiago de Chile y para el sábado 10 y domingo 11 de setiembre en Buenos Aires (Argentina) han quedado suspendidos y se ha anunciado la devolución del dinero de las entradas ya que no habría fecha de reprogramación.

Los shows del miércoles 14 y jueves 15 de setiembre en Sao Paulo (Brasil) también serían cancelados y Justin Bieber podría retomar la gira con los conciertos que tiene agendados para el 28 de setiembre y 1 de octubre en Sudáfrica, aunque aún no se ha confirmado.