YouTube: así suena "I Don’t Care", el tema de Justin Bieber y Ed Sheeran | VIDEO

Justin Bieber y Ed Sheeran estrenaron en YouTube "I Don’t Care", el tema con el que habían despertado la intriga semanas atrás. El canadiense y el británico habían generado mucha expectativa entres sus fanáticos al anunciar que estaban trabajando en este nuevo proyecto, que marca el regreso a la música del intérprete de "Baby".

El lyric (audio) oficial de "I Don’t Care" se estrenó en las cuentas de YouTube de ambos artistas: en la de Justin Bieber tiene más de 2 millones y medio de reproducciones y en la de Ed Sheeran ya superó los 3 millones 300,000 visualizaciones.

"I Don't Care", de Ed Sheeran y Justin Bieber. (Fuente: YouTube)

"I Don’t Care" está producido por Max Martin, Shellback y FRED. Hace solo algunas semanas, Justin Bieber y Ed Sheeran se convirtieron en animales y participaron en el single "Earth de Lil Dicky, junto a otros 30 artistas más.



Cabe destacar que Justin Bieber y Ed Sheeran ya han trabajado juntos hace algunos años. En 2015, el intérprete de "Shape of you" compuso la letra de "Love yourself" para el álbum "Purpose" del esposo de Hailey Baldwin.

