Justin Bieber cumplió el sueño de Billie Eilish y le dedicó este mensaje en Instagram

Billie Eilish es el fenómeno pop del momento y, si algo saben sus fans de ella, es que es una gran admiradora de Justin Bieber. En sus entrevistas más recientes, la artista de 16 años lamentaba que, pese a su creciente popularidad, todavía no había podido conocer al ídolo canadiense en persona; sin embargo, durante la tercera fecha de Coachella 2019, su suerte cambió.

En Instagram se viralizó el video que da cuenta del preciso instante en el que el intérprete de "Baby" y la autora de "Bad Guy" coinciden. Fue mientras Ariana Grande se encontraba en el escenario, que la muchacha se percató de que Bieber estaba a unos pasos de distancia y se acercó para abrazarlo prolongadamente.

Pero el encuentro no quedó allí. Billie Eilish entabló buena relación con Justin Bieber, como prueban estos videos de Instagram que los muestran intercambiando miradas y luego haciendo una coreografía cuando los NSYNC suben al escenario de Coachella 2019 para acompañar a Ariana Grande.

"Parte de mí siente que debo postear cada cosa que me ocurrió anoche, pero por ahora me lo voy a guardar para mí. Son mis recuerdos. Algunos de los eventos más importantes de mi vida los experimenté en esta semana y no tengo que poner un montón de fotos para probarlo. Entiendan lo conmovida que estoy. No sé cómo procesar todos estos sentimientos", escribió Billie Eilish en sus historias de Instagram, horas después.

Como es sabido, la joven también ofreció uno de los shows estelares de esta edición de Coachella.

Mensaje de Billie Eilish tras encuentro con Justin Bieber. (Fuente: Instagram)

La presentación de Billie Eilish fue tan auspiciosa que el propio Justin Bieber después de conocerla dijo de ella en su Instagram: "Esto ocurrió... Largo y brillante futuro te aguarda".

Justin Bieber y Billie Eilish en Coachella. (Instagram)

Con apenas 16 años, Billie Eilish es una de las artistas más populares del mercado pop en Estados Unidos. Su disco debut "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?" le ha valido críticas positivas de los medios musicales más importantes, así como el elogio público de artistas como Avril Lavigne, Hailey Williams (de Paramore) y Dave Grohl (Foo Fighters y Nirvana).