Justin Bieber y los 10 videoclips más vistos de su carrera en YouTube

Con apenas 25 años, Justin Bieber se ha convertido, sin duda, en uno de los cantantes más exitosos de los últimos tiempos que saltó a la fama gracias a los videos que compartía su madre en YouTube.

La tranquila vida de Justin Drew Bieber, nombre completo de la estrella canadiense, dio un giro de 180 luego de ser descubierto por Scooter Brown, un ejecutivo de la industria musical, en 2008 cuando tenía apenas 13 años.

Desde entonces la carrera artística de Justin Bieber fue en ascenso: ha grabado grabado cuatro álbumes de estudio y ha lanzado canciones que han dejado huella en su legión de seguidores.

Y es por ello que en esta nota, haremos un recuento de sus videoclips más vistos en YouTube, desde "Baby", en sus inicios en la música, hasta su más reciente colaboración con Ed Sheeran titulada "I don't care".

1. SORRY

Es el segundo sencillo de "Purpose", el cuarto álbum de estudio de Justin Bieber. Se estrenó en el año 2015 y hasta el momento tiene 3'134,765.394 de reproducciones en YouTube.



2. BABY (CON LUDACRIS)

Esta canción fue lanzada en 2010 y es el mayor éxito alcanzado por el artista hasta el momento. En YouTube tiene 2'104,379.544 reproducciones.

3. WHAT DO YOU MEAN?

El video musical oficial de esta canción, que fue dirigido por Brad Furman, se estrenó el 30 de agosto 2015 y tiene 2'006,950.015 visualizaciones en YouTube.



4. LOVE YOURSELF

Esta canción, compuesta por Justin Bieber, Ed Sheeran y Benny Blanco, llegó a ser número uno en treinta listas musicales de veintiún países. En YouTube tiene 1'497,322.597 visualizaciones.

5. BEAUTY AND A BEAT (CON NICKI MINAJ)

El videoclip de esta canción, en el que también participó la rapera trinitense, fue durante mucho tiempo el vídeo más visto en 24 horas en VEVO. Tiene 881,069.074 visualizaciones en YouTube.



6. NEVER SAY NEVER (CON JADEN SMITH)

Esta canción debutó como el tema principal en la película "The Karate Kid". En Youtube tiene 869,054.784 reproducciones.

7. BOYFRIEND

Este tema es el primer single de "Believe", su tercer disco que fue lanzado en 2012. Hasta ahora, ha sido visto 757,588.302 veces en YouTube.

8. ONE TIME

Es el primer sencillo del disco debut de Justin Bieber, titulado "My World". En YouTube, tiene 604,853.439 visualizaciones

9. COMPANY

Este tema logró el top 40 en países como Canadá, Dinamarca, Nueva Zelanda, Noruega, Países Bajos y Suecia. Tiene 528,300.081 visualizaciones en YouTube.

10. I'LL SHOW YOU

El videoclip del tema se lanzó el 2 de noviembre de 2015, y se grabó en los ríos y lagunas glaciares del sur de Islandia. Tiene 445,184.853 visualizaciones en YouTube.

BONUS TRACK

11. I DON´T CARE (CON ED SHEERAN)

Esta colaboración del cantante canadiense y el artista británico se estrenó hace apenas algunas semanas y todos apuestan porque se convertirá en un éxito. A la fecha tiene, 2.513.102 visualizaciones