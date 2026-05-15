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“K-Pop Demon Hunters" tendrá gira mundial. (Foto: Netflix)
“K-Pop Demon Hunters" tendrá gira mundial. (Foto: Netflix)
Por Agencia EFE

Netflix ha anunciado el lanzamiento de una gira mundial de “KPop Demon Hunters”, el fenómeno musical y cultural de las guerreras K-pop, que contará con un espectáculo directo desarrollado junto a la promotora estadounidense AEG Presents.

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