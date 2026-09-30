El certamen K-pop World Festival Perú 2026 se llevó a cabo el miércoles 23 de septiembre en el Auditorio NOS de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). La actividad fue organizada por la Embajada de la República de Corea en colaboración con la citada casa de estudios.

La convocatoria preliminar reunió a más de 200 equipos a nivel nacional durante el primer semestre del año. Tras la etapa de selección, 15 grupos procedentes de Lima, Arequipa, Trujillo y Cajamarca llegaron a la fase final para presentar sus rutinas ante el público asistente.

El Embajador Choi Jong-uk destacó que la competencia de K-pop representa los valores fundamentales de la “Iniciativa-K” al derribar barreras culturales y conectar los sueños de jóvenes de todo el mundo. Asimismo, señaló que todos los participantes son orgullosos embajadores que unen a Corea y el Perú.

Los ganadores

En la categoría de baile, los grupos interpretaron coreografías de agrupaciones como ATEEZ, LOONA, Hearts2Hearts, MEOVV, Stray Kids y BTS. En tanto, el segmento de canto incluyó géneros como baladas, rock, trot y temas pertenecientes a bandas sonoras de producciones dramáticas coreanas.

El grupo KYC obtuvo el primer lugar en la categoría de baile tras interpretar el tema Wonderland de ATEEZ. El segundo puesto correspondió a Whitezenith, agrupación que empleó indumentaria inspirada en el hanbok. Ambos elencos accedieron a las audiciones para el Changwon K-pop World Festival 2027.

En la disciplina vocal, Mirko Chavarría, representante del distrito de Lurín, alcanzó el primer puesto con la canción “Because I Miss You” del artista Jung Yong Hwa. Las presentaciones concluyeron con la entrega de los reconocimientos respectivos a cada uno de los ganadores de la jornada.

Durante el programa se anunció además que el grupo Sweven, vencedor de la edición anterior, clasificó a la final del K-pop World Festival que se disputará en octubre en Changwon, Corea. Es la primera agrupación peruana seleccionada entre los seis finalistas internacionales del torneo mundial.