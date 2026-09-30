Ganadores del K-pop World Festival Perú 2026. (Foto: Difusión/ Embajada de Corea)
Ganadores del K-pop World Festival Perú 2026. (Foto: Difusión/ Embajada de Corea)
Por Redacción EC

El certamen K-pop World Festival Perú 2026 se llevó a cabo el miércoles 23 de septiembre en el Auditorio NOS de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). La actividad fue organizada por la Embajada de la República de Corea en colaboración con la citada casa de estudios.

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