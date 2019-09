La banda Kaiser Chiefs abrirá el concierto de Muse en Lima

La banda británica Kaiser Chiefs será la encargada de abrir el concierto que Muse ofrecerá el próximo martes 15 de octubre en el Jockey Club como parte de la gira mundial "Simulation Theory". A través de un comunicado, Inmortal Producciones anunció la noticia.

Con dos décadas de trayectoria, esta será la primera vez que Kaiser Chiefs se presente en Perú para tocar sus mejores canciones y mostrar su nuevo disco, "Duck", editado semanas atrás, y que ha conseguido muy buenas críticas.

Desde su aparición, la banda ha editado siete discos de estudio: "Employment" (2005), "Yours Truly, Angry Mob" (2007), "Off with Their Heads" (2008), "The Future is Medieval" (2011),"Education, Education, Education & War" (2014), "Stay Together" (2016) y "Duck" (2019), que la ha llevado a tocar en importantes festivales como Glastonbury, Pinkpop, Reading, entre otros.

Recordemos que Muse llegará por primera vez al Perú como parte de su gira "Simulation Theory", uno de los espectáculos más importantes que ha presentado a lo largo de su carrera, y que incluye una impresionante puesta en escena, luces, pantallas led, láseres, bailarines e intérpretes.

A esto se suma la presencia robótica de "Murph", la marioneta de un esqueleto extraterrestre que se apodera del escenario e interactúa con el público.

Cabe señalar que los temas de Muse han servido para musicalizar películas como "Exterminio", "Swordfish", "Crepúsculo", "Guerra Mundial Z", entre otras. Asimismo, muchas de sus canciones han sonado en importantes juegos de video, tales como "Guitar Hero", "Rock Band" y "Need for Speed".

Las entradas para asistir al concierto de Muse en el Jockey Club están a la venta en todos los módulos de Teleticket, ubicados en Wong y Metro, y tienen un descuento del 15% hasta el 28 de setiembre, o hasta agotar stock, para todos los clientes de tarjetas de Interbank.