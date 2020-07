Después de 10 años de trayectoria y un poco más, Kany García vuelve al ruedo musical con su álbum “Mesa para dos” (2020). Compuesto en la comodidad de su hogar en Puerto Rico, el séptimo disco de su carrera incluye colaboraciones especiales con diferentes artistas latinos del momento, entre los que destacan Carlos Vives, Mon Laferte, Reik, Camilo y Pedro Capó. La cinco veces ganadora del Grammy Latino apunta al optimismo en tiempos de incertidumbre con una producción a dueto que aborda problemáticas sociales como la violencia hacia la mujer y el rechazo a la comunidad LGTB.

“‘Mesa para dos’ responde a estar en un buen estado anímico en momentos donde la ansiedad y la incertidumbre están a flor de piel”, explica la artista sobre el álbum que la hará debutar, de manera virtual, en el Coca Cola Music Hall este sábado 11 de julio. Lo que adelanta como un espectáculo “con una escenografía de primera” será uno de los primeros pasos en la nueva tendencia musical post pandemia: los conciertos online. En conversación con El Comercio, Kany García cuenta detalles de su próximo show, la intimidad de su nuevo disco y la presión del artista por tomar postura ante las injusticias sociales.

UN DEBUT VIRTUAL

La cancelación de conciertos presenciales hasta nuevo aviso ha impulsado a los artistas a adelantar sus producciones musicales y a optar por los espectáculos virtuales como forma de sobrellevar la crisis en el sector. Kany García probará suerte en este formato con la presentación de “Mesa para dos”; un disco que le permitirá reencontrarse con sus músicos y equipo de trabajo luego de 100 días de aislamiento, y con el que espera servir de apoyo en los momentos difíciles de esta coyuntura.

“Estoy con una ansiedad buena de poder reencontrarme con mis músicos y sonidistas en un escenario que, en este caso, no se ha estrenado con público; porque surgió este 2020 en Puerto Rico y no tuvo la posibilidad de estrenarse con público”, dice sobre el Coca Cola Music Hall; recinto en donde prepara una puesta de escena exclusiva. “Para el 11 de julio estamos cuidando todos los detalles, con una escenografía de primera. Me da ilusión de llevar música de esta manera, a sabiendas que nada reemplaza el cara a cara; pero hay que dar este primer paso”, reconoce.

No tienen idea lo que significa reencontrarme con mis mùsicos para llevarles directo a sus casa #MesaParaDos transmitido completamente en vivo desde este 11 de JULIO a las 9pm ✨🌸 A partir de mañana a las 10am podrán adquirir sus boletos en https://t.co/uQJmqL6LJv pic.twitter.com/YkBBFjQ5fw — Kany Garcia (@kanygarcia) June 25, 2020

Con un álbum lleno de colaboraciones, existe la expectativa de un show que pueda incluir la participación de colegas como Catalina García de Monsieur Periné, Carlos Rivera, Mon Laferte o el popular Camilo. Al respecto, la cantante puertorriqueña no se reserva las sorpresas y confirma que se conectará, vía streaming, con algunos de sus invitados especiales en el disco. Sin nombres confirmados, la ansiedad del concierto que incluirá temas de álbumes anteriores continúa vigente.

RECLAMO SOCIAL

Entre un abanico de temáticas que aborda “Mesa para dos”, destacan las canciones “Se portaba mal” junto a Mon Laferte y “Lo que en ti veo” en la guitarra de Nahuel Pennisi. Mientras que la primera se acerca con crudeza a la realidad de la violencia hacia la mujer, la segunda engloba con romanticismo las relaciones de la comunidad LGTB. Este último es el sencillo principal del disco y cuenta con un videoclip que muestra, por primera vez, la intimidad de Kany García y su esposa Jocelyn Troche.

“Cuando tú vives con un círculo de personas que te aman con profundidad, que te defienden y vives con libertad y naturalidad, no te da ansiedad; hace rato me solté de eso. Para mí, nosotras somos lo mismo que una pareja heterosexual. Nosotras hace rato pasamos esa página”, dice la artista sobre la importancia de confirmar su opción sexual en pleno mes del Pride. “Sabemos que todavía vivimos en un mundo bastante desigualitario y falta mucho camino por hacer. Nos abanderamos a eso sabiendo que iba a tener una repercusión maravillosa”, asegura.

El lanzamiento de “Mesa para dos” y su fuerte contenido social no es más que una constante en Kany García, quien ha sabido utilizar su música para solidarizarse con las diferentes injusticias con las que se identifica. Ser activa en redes sociales es complemento de esta iniciativa que confiesa realizar por convicción y por conveniencia. “Hay una presión muy grande con el artista y con las posturas que tiene que adquirir, pero las cosas tienen que surgir de forma orgánica y honesta. Yo soy fiel a mí y a lo que creo importante y de eso me manifiesto”, explica.

Si bien la militancia social es un rasgo característico de su esencia, la intérprete de “Para siempre” no considera que todos sus colegas deban manifestarse a favor o en contra de un tema públicamente. “Respeto mucho al que no lo quiere hacer. No todo el mundo tiene esa sensibilidad o ese sentido de compromiso, o no lo quiere manifestar de esa manera; y es súper válido. En el mundo, hay tantas cosas sucediendo que tendríamos que hacer 45 posts al día, por eso es importante que uno elija aquellas que lo impactan de manera directa o indirecta”, afirma.

