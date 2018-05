Kanye West es un personaje polémica. Si hace poco había sido objeto de críticas por haber apoyado a Donald Trump, unas nuevas declaraciones lo vuelven a poner en el ojo de la tormenta: en una entrevista afirmó que la esclavitud era una "opción".

"Uno escucha decir que la esclavitud duró 400 años. ¿400 años? Parece una opción", dijo el rapero en una entrevista con TMZ en oportunidad de la próxima publicación de sus dos últimos álbumes.

"Estamos en una prisión mental. Me gusta la palabra 'prisión' porque 'esclavos' está demasiado ligada a los negros", dijo.

"Sé por supuesto que los esclavos no fueron encadenados y embarcados porque así lo quisieran", escribió en Twitter tras recibir infinidad de críticas. Pero "no podemos permanecer mentalmente prisioneros durante los próximos 400 años", señaló.

the reason why I brought up the 400 years point is because we can't be mentally imprisoned for another 400 years. We need free thought now. Even the statement was an example of free thought It was just an idea — KANYE WEST (@kanyewest) 1 de mayo de 2018

once again I am being attacked for presenting new ideas — KANYE WEST (@kanyewest) 1 de mayo de 2018

DECLARACIONES CONTROVERTIDAS

El artista, de 40 años y casado con la modelo Kim Kardashian, volvió a frecuentar las redes sociales en abril luego de una larga ausencia debida a una depresión y una hospitalización.

Además de anunciar sus nuevos proyectos, Kanye West ratificó su apoyo a su "hermano" Donald Trump, a quien considera como "un dragón de energía", calificativo que utiliza para sí mismo.

Numerosos artistas de la comunidad hip-hop, mayoritariamente negra y opuesta al presidente republicano, lo criticaron. Estas fueron algunas de las reacciones tras las declaraciones de Kanye West:

"Que la esclavitud es una opción es una de las declaraciones más ignorantes que alguien ha hecho jamás", dijo el rapero Will I. Am. en el programa "Good Morning America". "Lo que dijo Kanye me rompió el corazón porque me hizo pensar en mi abuela, que nació en los años veinte, y en su madre, que nació a fines de 1800, y en la abuela de mi abuela que fue esclava. Cuando eres esclavo, eres una posesión y no tienes poder de decisión si eres una posesión. (...) Yo entiendo la necesidad de opinar libremente, pero si tus opiniones no tienen sustento eso va a herir a quienes todavía no están en las mismas condiciones que los favorecidos (...) Cuando tu educación no es la misma que la de alguien en Calabasas, cuando el gobierno limita el dinero que se destina a lugares como Chicago, Watts, el Bronx, Mississippi, el este de Los Ángeles de donde soy yo... Y yo sé de esto porque yo contribuyo al barrio de donde salí. Si los chicos de esos lugares tuvieron la inversión debida del Estado, no tendría que hacerlo yo con mi propio dinero", declaró el ex Black Eyed Peas.



El actor Marc Lamont Hill escribió: "No ha habido un momento en la historia de los negros en la que no hubiera resistencia a la esclavitud. Algunos se lanzaban de los barcos, otros mataron a sus amos, otros huyeron. Otros se resistieron de diferentes maneras día a día. Los amos no acabaron con la esclavitud, nuestra residencia nos llevó a la libertad".



There has NEVER been a moment in history when Black people didn't resist slavery. Some did it by jumping off ships. Some killed masters. Some ran away. Some did it through everyday forms of resistance. Slave masters didn't retire. Our resistance led to our freedom. — Marc Lamont Hill (@marclamonthill) 2 de mayo de 2018

"Me cansé con Kanye West y R. Kelly usando las imágenes del linchamiento de los esclavos para refutar su comportamiento ruin. Evocar el terrorismo racial y el asesinato para su beneficio/expiación personal es estratosférico en ignorancia. Así es como se veía el linchamiento. ¿Cómo se atreven?", dijo la cineasta Ava DuVernay tras compartir cifras de las masacres contra esclavos negros.