El cantante colombiano Kapo se presentará por primera vez en Lima con su gira “Por si alguien nos escucha Tour”, en un concierto exclusivo programado para el 27 de marzo en Costa 21.

El espectáculo marcará el debut del artista en territorio peruano y promete reunir a sus seguidores en un show enfocado en sus principales éxitos. Las entradas están disponibles a través de Teleticket.

El intérprete expresó su entusiasmo por conocer al público local y adelantó que prepara una presentación intensa, pensada para conectar directamente con sus fanáticos.

“Perú siempre ha tenido una energía especial para mi música y saber que voy por primera vez me llena de adrenalina. Estoy muy emocionado de pisar suelo peruano y encontrarme finalmente con mis fans; vamos a dejar el corazón en el escenario”, afirmó el cantante.

Kapo confirma un concierto en Perú como parte de su “Por si alguien nos escucha tour”. (Foto: Instagram)

Su propuesta musical combina reggaetón, trap y pop latino, con letras urbanas y una producción orientada al sonido internacional que lo mantiene en crecimiento dentro de la escena global.

Durante la jornada musical, el repertorio incluirá sus temas más virales, encabezados por el sencillo “La Villa”, uno de los más reproducidos en plataformas digitales.

De esta manera, Kapo reafirma su posición internacional y se prepara para un concierto especial en Costa 21 el próximo 27 de marzo. Las entradas están disponibles en Teleticket.