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Karol G en Coachella 2026. Foto: EFE/EPA/CHRIS TORRES
Karol G en Coachella 2026. Foto: EFE/EPA/CHRIS TORRES
/ CHRIS TORRES
Por Agencia EFE

La cantante colombiana Karol G agotó en pocas horas las entradas para sus tres conciertos en Bogotá, previstos para el 4, 5 y 6 de diciembre, que reunirán a cerca de 120.000 personas en el estadio El Campín, informó este jueves su equipo de prensa.

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