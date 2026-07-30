El disco llega en la gira de presentación de su anterior álbum, 'Tropicoqueta' | Foto: Instagram (@karolg) - Composición EC
El disco llega en la gira de presentación de su anterior álbum, 'Tropicoqueta' | Foto: Instagram (@karolg) - Composición EC
Por Redacción EC

La cantante colombiana Karol G confirmó el lanzamiento de su sexto álbum ‘No me arrepiento de sentir tanto’, fijado para el próximo 7 de agosto, tan solo un año después de la publicación de ‘Tropicoqueta’.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.