La cantante colombiana Karol G confirmó el lanzamiento de su sexto álbum ‘No me arrepiento de sentir tanto’, fijado para el próximo 7 de agosto, tan solo un año después de la publicación de ‘Tropicoqueta’.

El anuncio oficial se produjo durante la tercera presentación de su gira ‘Viajando por el mundo. Tropitour’ en Toronto, Canadá, donde interrumpió el espectáculo para dirigirse al público y revelar los detalles del proyecto musical.

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“El próximo 7 de agosto sale mi nuevo disco, un disco que no veo la hora de cantar con todos ustedes. Se llama ‘No me arrepiento de sentir tanto’”, declaró la intérprete sobre este proyecto en el que ha trabajado durante los últimos meses.

Previo al anuncio, la cantante explicó que ha estado concentrada en la elaboración de nuevo material, preparando una sección inédita que sumará al repertorio de su actual espectáculo en vivo.

El sueño de Karol G, que parecía imposible, hoy es historia. Y muy pronto, sus fans podrán revivir cada momento desde el escenario a la pantalla de Netflix.

El anticipo de este material comenzó el pasado viernes 24 de julio en Chicago, fecha en la que Karol G dio inicio a su gira interpretando el tema inédito ‘Matadora’.

Su actual tour internacional contempla 64 conciertos distribuidos en 20 países de América y Europa, entre los que figuran Colombia, España, Estados Unidos, Canadá, México, Argentina, Brasil, Perú y Chile.

*Con información de EFE

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