Karol G cerró el domingo 16 de agosto sus tres conciertos consecutivos en el SoFi Stadium de Inglewood, como parte de su gira “Viajando Por El Mundo Tropitour”. Fotos @richardhirano
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  • Karol G cerró el domingo 16 de agosto sus tres conciertos consecutivos en el SoFi Stadium de Inglewood, como parte de su gira “Viajando Por El Mundo Tropitour”. Fotos @richardhirano
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    Karol G cerró el domingo 16 de agosto sus tres conciertos consecutivos en el SoFi Stadium de Inglewood, como parte de su gira “Viajando Por El Mundo Tropitour”. Fotos @richardhirano

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    Karol G cerró el domingo 16 de agosto sus tres conciertos consecutivos en el SoFi Stadium de Inglewood, como parte de su gira “Viajando Por El Mundo Tropitour”. Fotos @richardhirano

  • Seguidores colombianos llegaron al recinto de Inglewood para acompañar a Karol G y ondearon banderas de su país durante el concierto. Fotos @richardhirano
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    Seguidores colombianos llegaron al recinto de Inglewood para acompañar a Karol G y ondearon banderas de su país durante el concierto. Fotos @richardhirano

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    Seguidores colombianos llegaron al recinto de Inglewood para acompañar a Karol G y ondearon banderas de su país durante el concierto. Fotos @richardhirano

  • La cantante colombiana Greeicy abrió la última fecha del Tropitour en el SoFi Stadium, antes de regresar al escenario para compartir con Karol G. Fotos @richardhirano
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    La cantante colombiana Greeicy abrió la última fecha del Tropitour en el SoFi Stadium, antes de regresar al escenario para compartir con Karol G. Fotos @richardhirano

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    La cantante colombiana Greeicy abrió la última fecha del Tropitour en el SoFi Stadium, antes de regresar al escenario para compartir con Karol G. Fotos @richardhirano

  • La artista colombiana llevó al escenario de Inglewood el espectáculo de su gira “Viajando Por El Mundo Tropitour”, con canciones de distintas etapas de su carrera. Fotos @richardhirano
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    La artista colombiana llevó al escenario de Inglewood el espectáculo de su gira “Viajando Por El Mundo Tropitour”, con canciones de distintas etapas de su carrera. Fotos @richardhirano

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    La artista colombiana llevó al escenario de Inglewood el espectáculo de su gira “Viajando Por El Mundo Tropitour”, con canciones de distintas etapas de su carrera. Fotos @richardhirano

  • Una fiesta latina El público latino se hizo presente en el recinto de Inglewood, donde los asistentes acompañaron con banderas, celulares y cánticos el espectáculo de Karol G. Fotos @richardhirano
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    Una fiesta latina El público latino se hizo presente en el recinto de Inglewood, donde los asistentes acompañaron con banderas, celulares y cánticos el espectáculo de Karol G. Fotos @richardhirano

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    Una fiesta latina El público latino se hizo presente en el recinto de Inglewood, donde los asistentes acompañaron con banderas, celulares y cánticos el espectáculo de Karol G. Fotos @richardhirano

  • “AMARGURA” y “GATÚBELA” formaron parte del repertorio de la última noche en el SoFi Stadium, antes de que el espectáculo avanzara hacia su tramo final. Fotos @richardhirano
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    “AMARGURA” y “GATÚBELA” formaron parte del repertorio de la última noche en el SoFi Stadium, antes de que el espectáculo avanzara hacia su tramo final. Fotos @richardhirano

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    “AMARGURA” y “GATÚBELA” formaron parte del repertorio de la última noche en el SoFi Stadium, antes de que el espectáculo avanzara hacia su tramo final. Fotos @richardhirano

  • El SoFi Stadium, ubicado en Inglewood, tiene una capacidad de 70.240 espectadores y fue escenario de tres conciertos consecutivos de Karol G entre el 14 y el 16 de agosto. Fotos @richardhirano
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    El SoFi Stadium, ubicado en Inglewood, tiene una capacidad de 70.240 espectadores y fue escenario de tres conciertos consecutivos de Karol G entre el 14 y el 16 de agosto. Fotos @richardhirano

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    El SoFi Stadium, ubicado en Inglewood, tiene una capacidad de 70.240 espectadores y fue escenario de tres conciertos consecutivos de Karol G entre el 14 y el 16 de agosto. Fotos @richardhirano

  • La cantante interpretó “Tropicoqueta” y “Papasito” durante el espectáculo, dos canciones de su etapa más reciente que forman parte del repertorio del Tropitour. Fotos @richardhirano
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    La cantante interpretó “Tropicoqueta” y “Papasito” durante el espectáculo, dos canciones de su etapa más reciente que forman parte del repertorio del Tropitour. Fotos @richardhirano

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    La cantante interpretó “Tropicoqueta” y “Papasito” durante el espectáculo, dos canciones de su etapa más reciente que forman parte del repertorio del Tropitour. Fotos @richardhirano

  • Los seguidores de Karol G colmaron las tribunas del SoFi Stadium durante la última noche de su gira en Inglewood, el domingo 16 de agosto. La serie de tres conciertos reunió a más de 150.000 espectadores. Fotos @richardhirano
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    Los seguidores de Karol G colmaron las tribunas del SoFi Stadium durante la última noche de su gira en Inglewood, el domingo 16 de agosto. La serie de tres conciertos reunió a más de 150.000 espectadores. Fotos @richardhirano

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    Los seguidores de Karol G colmaron las tribunas del SoFi Stadium durante la última noche de su gira en Inglewood, el domingo 16 de agosto. La serie de tres conciertos reunió a más de 150.000 espectadores. Fotos @richardhirano

  • Karol G terminó su última presentación en el SoFi Stadium después de tres noches consecutivas frente al público de Los Ángeles Fotos @richardhirano
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    Karol G terminó su última presentación en el SoFi Stadium después de tres noches consecutivas frente al público de Los Ángeles Fotos @richardhirano

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    Karol G terminó su última presentación en el SoFi Stadium después de tres noches consecutivas frente al público de Los Ángeles Fotos @richardhirano

Por Redacción EC

Karol G inauguró su gira “Viajando Por El Mundo Tropitour” con tres conciertos consecutivos en el SoFi Stadium de Los Ángeles, donde este domingo 16 de agosto cerró su primera parada ante miles de seguidores.

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