Karol G inauguró su gira “Viajando Por El Mundo Tropitour” con tres conciertos consecutivos en el SoFi Stadium de Los Ángeles, donde este domingo 16 de agosto cerró su primera parada ante miles de seguidores.
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