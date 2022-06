La artista urbana más importante del momento está de regreso. Karol G ofrecerá dos shows en Lima este 4 y 5 de junio en el Arena 1 de la Costa Verde como parte de su gira “Bichota Tour Reloaded”, con el que trae sus más grandes éxitos.

La espera se ha hecho larga para los seguidores de la ´bichota´. Pero, finalmente, este fin de semana podrán disfrutar del concierto de la reguetonera. Aquí más datos sobre la galardona artista urbana que alcanzó el éxito con su mensaje de empoderamiento.

Carolina Giraldo Navarro, mejor conocida como Karol G, nació el 14 de febrero de 1991 en la ciudad de Medellín, Colombia. Desde pequeña, cuando aún estaba en el colegio, mostró su gusto por la música y asistió a varios cursos junto a una de sus tres hermanas. Ahí descubrió que su pasión estaba en cantar y componer.

Su primer acercamiento a un escenario competitivo fue en 2006. La colombiana decidió presentarse al concurso de televisión “Factor X” y deslumbró al jurado. Sin embargo, a pesar del desenvolvimiento, no logró ganar el certamen de canto. Pero eso no fue un impedimento para que la discográfica Flamingo Récords Colombia la busque para firmar un contrato por un año cuando tan solo tenía 15 años. Desde ahí, empezó a trabajar en su carrera dentro de la industria musical.

El inicio de su carrera

Su primera canción “301″, en colaboración con el reguetonero Reykon que fue estrenada en 2012, logró posicionarse dentro de las listas de reproducción. Luego, aceptó la oportunidad de hacer dos featurings con el artista puertorriqueño del momento: Nicky Jam. La voz de Karol G estuvo dentro de los sencillos “Bajo control” y “Amor de dos”.

Para el 2015, la colombiana ya se posicionaba en las primeras posiciones de Colombia y recibió su primera nominación a los “Heat Latin Music Awards” de 2016. Ese mismo año, lanzó otros temas como “Ricos besos”, “Casi nada”, “Hello” con Ozuna, “Lo que siento por ti” con Sebastián Yatra, “Código de amor” con el ´Big Boss´ Daddy Yankee, entre otros.

Pero no fue hasta el 2017 que, de la mano con el puertorriqueño Bad Bunny, lanzó “Ahora me llama” y logró el reconocimiento mundial. Tan solo al año siguiente, la cantante y compositora colombiana se llevó el Grammy Latino a Mejor Artista Nuevo, el galardón que marcó el inicio de más reconocimientos.

Karol G lanzó el remix de su canción "Ahora me llama" junto a Bad Bunny en el 2017. (Foto: Instagram/@karolg)

Origen de su nombre

Si bien el mundo conoce a Carolina como Karol G, este es solo el nombre artístico que escogió para adentrarse en la industria musical. Ella buscaba mantener su nombre original, pero de una manera que la gente pueda recordarla con facilidad.

“Cuando conseguí mi primer contrato, empezamos a buscar mi nombre artístico. Quería algo muy similar a mi nombre real, pero una persona llegó y dijo: ‘Hey, ¿qué tal Karol G?’ y me encantó, porque me fascina G-Unit [grupo de rap liderado por 50 Cent]”, dijo en entrevista con Jimmy Fallon.

Asimismo, reveló que hubo otra propuesta de la que ahora se avergüenza. “Me dijo, ‘¿Qué tal Karol G Now?’, y pregunté, ‘¿Por qué Now?’ Me decía: ‘Sí, va a ser como Karol G New Era’, y yo le respondí: ‘Mmmm, no, no me gusta para nada’”, agregó. Sin embargo, la decisión final estuvo en Karol G, nombre artístico con el que ha logrado posicionarse en la competitiva industria mundial del reguetón.

La cumbre del éxito

Karol G ha logrado posicionarse en la escena internacional, y el impulso definitivo lo obtuvo gracias a su colaboración con la rapera estadounidense Nicky Minaj en “Tusa”. Lanzada a finales de 2019, se convirtió en un hit para el verano del 2020, antes del encierro ocasionado por la pandemia del covid-19. La canción que se escuchó por todos lados y, después de dos años, ya cuenta con más de 1.3 billones de reproducciones en YouTube.

Aunque, Karol G en un primer momento rechazó el proyecto. “Normalmente, él [Ovy] y yo hacemos todos nuestros proyectos desde cero. Desde ese momento, no volví a preguntar por el tema [’Tusa’] ni me volví a acordar. Luego, el año pasado, como en julio, le pregunté qué pasó con esa canción que habla sobre una ‘tusa’”, señaló en entrevista con una radio argentina.

Fue recién a mediados de 2019 que volvió a escuchar el sencillo y se enamoró. Carolina considera que el tema estaba “guardado” para ella. “Hace un año y medio no habría tenido la oportunidad de que Nicki Minaj participara en la canción”, afirmó en ese momento.

Karol G y Nicki Minaj para el videoclip de "Tusa", el cual tiene más de un billón de visualizaciones actualmente. (Foto: Captura YouTube)

Tras el rotundo éxito de “Tusa”, Karol G se enfocó en superar el sencillo, pero sabía que era difícil debido al gran cariño que el público le había dado al sencillo. “Los primeros dos meses casi me enloquezco porque nada de lo que estaba haciendo me gustaba, mi mente estaba tan presionada de que quería superar ‘Tusa’ que yo creo que la gente a mi alrededor me odiaba”, explicó a EFE.

Meses después, lanzó “Bichota”, el sencillo que compartía un mensaje de empoderamiento femenino con el que atrapó a los oyentes. Este término está vinculado a la jerga puertorriqueña ´bichote´, que significa “individuo que por su posición económica o política es considerado importante o influyente, generalmente relacionado con la venta de drogas”. Su ex pareja Anuel AA solía usar el término y le dijo que hacía referencia a una persona “fuerta y empoderada”, pero que no se usaba en mujeres. Sin embargo, Karol G le ha dado un significado totalmente diferente.

“Yo haré una canción que se llame ´Bichota´. Esa canción salió un día que estaba sentada en el sillón de mi casa y en ese momento empecé a pensar en el estado ideal que cada persona quiere tener. Es por ello que trate de transmitir ese sentimiento en un solo tema. El sentido de la canción es para que todo el mundo se sienta como se tiene que sentir”, dijo en entrevista con Nicky Jam para su programa “The Rockstar”.

El empoderamiento siguió presente en sus otros proyectos, y en ese sentido estrenó “MAMIII” junto a la estadounidense Becky G. “Esta canción no se trata de mujeres lastimadas, se trata de bichotas que han seguido adelante. Vamos a cantarlo fuerte para que se escuche y quede claro”, aclaró la colombiana sobre la canción que ha logrado buenas posiciones en diversas listas de reproducción. Además, tuvo la oportunidad de presentarla por primera vez en vivo en el importante festival de música Coachella 2022.

La artista es consciente de que la industria del reguetón no es un terreno fácil, pero ha dejado claro que continuará con su carrera de la mejor manera. “Cuando empecé a hacer música urbana estaba convencida de que como no había ninguna mujer iba a ser súper fácil y luego entendí por qué no había nadie, pero ahí tengo que darle todo el crédito a mi papá que siempre me metió en la cabeza que como te vale se te regresa, si te va a valer 100 millones de veces cuando lo consigas se te va a devolver 100 millones de veces más”, relató a EFE.

“MAMIII” es la canción que lanzaron la estadounidense Becky G y la colombiana Karol G. (Foto: Instagram @iambeckyg/@karolg).

Sus conciertos previos en Perú

Si bien la artista inició su carrera en la música hace más de 10 años, no fue hasta 2018 que llegó al Perú para deleitar a sus fanáticos como parte de su “Unstoppable Tour”. En su gira de promoción, Karol G fue invitada al programa “Combate” de ATV. La colombiana deslumbró a los televidentes cantando uno de sus mayores éxitos de ese momento “Mi cama”.

En esa oportunidad, Carolina se presentó en una discoteca de Lima la noche del sábado 25 de agosto. Sus seguidores adquirieron sus entradas, cuyos precios oscilaban entre 127 a 336 soles. Con 27 años, la artista logró vender varias entradas, aunque el evento tuvo un aforo reducido.

Debido al gran recibimiento que tuvo, Karol G decidió regresar junto a su entonces pareja Anuel AA como parte de su tour “Culpables” en 2019. La cantante colombiana y el artista puertorriqueño llegaron al Perú para ofrecer un concierto el jueves 2 de mayo en La Pelousse del Jockey Club, ubicado en el distrito de Monterrico. El precio de las entradas osciló entre los 92 a los 400 soles.

El evento tuvo como teloneros a la agrupación europea “No Name” y la pareja apareció en escena desde las 9 p.m. Sus seguidores disfrutaron de sencillos solistas como “Ahora me llama”, “Mi cama”, “Pineapple”, “Amanece”, “Ella quiere beber” y “Bebé”. También formaron parte del setlist las canciones “Culpables” y “Secreto”, que son sus temas en conjunto.

´Sold out´ para el Arena 1

Karol G se ha posicionado como una de las artistas más influyentes de la industria musical a nivel internacional en el género urbano. Esta buena situación de su carrera le ha permitido llevar a cabo su sexta gira “Bichota Tour Reloaded” que la trae de regreso al Perú.

La productora Veltrac Music anunció el concierto de la colombiana para el sábado 4 de junio en el Arena 1 de la Costa Verde, ubicado en el distrito de San Miguel. La preventa de las entradas empezó a las 10 a.m. del pasado jueves 3 de marzo y logró el ansiado ´sold out´ en menos de una hora. A través de redes sociales se evidenció que se realizó una larga cola virtual de alrededor de 80 mil personas para adquirir tickets para el esperado evento.

Debido a la gran acogida, la empresa decidió negociar una segunda fecha para Karol G en Lima, dejando como fecha pactada el domingo 5 de junio. La venta de entradas fue nuevamente un rotundo éxito y logró -por segunda vez- el ´sold out´. De esta manera, la exitosa ´bichota´ demuestra el gran aprecio que le tiene el público peruano, quienes espera disfrutar de sus presentaciones este fin de semana.