Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Karol G estrena "Después de ti", su nuevo tema junto al vocalista de Cigarettes After Sex. (Foto: Instagram / @karolg)
Karol G estrena "Después de ti", su nuevo tema junto al vocalista de Cigarettes After Sex. (Foto: Instagram / @karolg)
Por Agencia EFE

Karol G ha lanzado “Después de ti”, un tema junto al vocalista de la banda Cigarettes After Sex, Greg González, que presentaron durante su actuación en el festival Coachella.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.