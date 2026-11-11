Trabajador del equipo de Karol G sufre cuatro fracturas tras salir proyectado por una cámara aérea durante concierto en México. (Foto: IG: Zoe Lubeck)
Trabajador del equipo de Karol G sufre cuatro fracturas tras salir proyectado por una cámara aérea durante concierto en México. (Foto: IG: Zoe Lubeck)
Por Redacción EC

Un integrante del equipo audiovisual de Karol G, identificado como Zoe Lubeck, sufrió cuatro fracturas luego de ser elevado varios metros por una cámara aérea durante un concierto de la cantante colombiana en Monterrey, México. El accidente ocurrió el sábado 7 de noviembre, mientras la artista interpretaba la canción ‘Te llevas to’ en el Estadio BBVA.

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