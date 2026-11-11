Un integrante del equipo audiovisual de Karol G, identificado como Zoe Lubeck, sufrió cuatro fracturas luego de ser elevado varios metros por una cámara aérea durante un concierto de la cantante colombiana en Monterrey, México. El accidente ocurrió el sábado 7 de noviembre, mientras la artista interpretaba la canción ‘Te llevas to’ en el Estadio BBVA.

El incidente se registró durante la segunda presentación de Karol G en dicho recinto, como parte de su gira Viajando por el Mundo Tropitour. Según los videos grabados por asistentes y difundidos en redes sociales, Lubeck trabajaba cerca del escenario cuando un dispositivo de filmación aparentemente se enredó con parte del equipo que llevaba.

En cuestión de segundos, el mecanismo lo elevó varios metros y lo desplazó fuera de la tarima, hasta hacerlo caer cerca del sector donde se encontraba el público. Mientras Karol G continuaba interpretando la canción, otros integrantes del equipo de producción acudieron a auxiliar al trabajador.

Tras la difusión de las imágenes, Lubeck compartió fotografías desde un centro médico a través de sus historias de Instagram, donde informó sobre la gravedad de sus lesiones. El trabajador confirmó que sufrió cuatro fracturas y que necesitará una intervención quirúrgica, aunque no precisó todas las partes del cuerpo afectadas. En una de las fotografías aparece en una silla de ruedas y con una pierna aparentemente inmovilizada.

Cámara aérea se enredó con el equipo de un trabajador de Karol G y lo lanzó fuera del escenario en México. (Foto: IG: Zoe Lubeck)

Asimismo, anunció que regresaría a Los Ángeles, Estados Unidos, para continuar con su tratamiento médico. También agradeció los mensajes de apoyo que recibió de los seguidores de la cantante colombiana y compartió imágenes de los equipos de filmación que resultaron dañados durante el accidente.

Lubeck manifestó su deseo de reincorporarse a las próximas presentaciones de la gira, aunque su regreso dependerá de su recuperación. Hasta el momento, no se había informado cuánto tiempo necesitará para restablecerse ni se conocía un pronunciamiento público de Karol G sobre lo ocurrido.

Por su parte, tampoco se habían difundido conclusiones oficiales sobre las circunstancias técnicas que provocaron que el dispositivo de filmación se enganchara con el equipo del trabajador. Karol G concluyó sus tres conciertos en Monterrey el 8 de noviembre y tiene previstas nuevas presentaciones en Ciudad de México los días 13, 14 y 15 de noviembre de 2026.

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