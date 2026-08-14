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El público podrá hacer donaciones desde 100.000 pesos colombianos (unos 32 dólares) | (Foto: Karol G / Instagram)
El público podrá hacer donaciones desde 100.000 pesos colombianos (unos 32 dólares) | (Foto: Karol G / Instagram)
Por Agencia EFE

Karol G, Miguel Bosé, Sebastián Yatra, Maluma y Silvestre Dangond, junto a otros artistas, ofrecerán un concierto solidario el 23 de agosto en Bogotá para recaudar fondos en favor de los afectados por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió el lunes a Colombia.

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