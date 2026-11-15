Este concierto representaba el cierre de las seis fechas programadas en México | (Latin Grammy AP Photo/Chris Pizzello)
Este concierto representaba el cierre de las seis fechas programadas en México | (Latin Grammy AP Photo/Chris Pizzello)
/ Chris Pizzello
Por Redacción EC

La cantante colombiana Karol G aplazó por “motivos de salud” el concierto que ofrecería este domingo 15 de noviembre en el Estadio GNP Seguros de Ciudad de México, reprogramándolo para el próximo martes 17 en el mismo recinto, según informaron las promotoras Ocesa y Ensō.

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