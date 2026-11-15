La cantante colombiana Karol G aplazó por “motivos de salud” el concierto que ofrecería este domingo 15 de noviembre en el Estadio GNP Seguros de Ciudad de México, reprogramándolo para el próximo martes 17 en el mismo recinto, según informaron las promotoras Ocesa y Ensō.

A través de un comunicado, los organizadores explicaron que la decisión se tomó con el fin de priorizar la salud y el bienestar de la artista, aunque no brindaron detalles sobre el padecimiento.

“Esta decisión se ha tomado priorizando su salud y bienestar”, señalaron en el anuncio, en el que también lamentaron no poder realizar la presentación prevista para esta noche, agradeciendo a los seguidores por el cariño y la comprensión durante los días que la intérprete permaneció en la capital mexicana.

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¿Qué pasará con las entradas para el concierto de Karol G?

Respecto a las entradas, Ocesa y Ensō precisaron que todos los boletos adquiridos para la fecha original serán válidos para el martes 17 de noviembre, por lo que los asistentes no tendrán que realizar ningún cambio.

En caso de que los compradores deseen solicitar un reembolso, podrán ingresar a su cuenta de Ticketmaster y seleccionar el botón de Ayuda para recibir información sobre el procedimiento correspondiente, de acuerdo con las indicaciones del comunicado.

Lima, 12 de abril 2024 Concierto de la cantante colombiana Karol G, realizado en el estadio de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Fotos: Jesus Saucedo / NUCLEO-FOTOGRAFIA > JESUS SAUCEDO

Karol G tenía seis conciertos programados en México

La presentación postergada correspondía a la última de las seis fechas anunciadas para México como parte de su gira ‘Viajando por el mundo, Tropitour’, que incluyó tres espectáculos en el Estadio BBVA de Monterrey, los días 6, 7 y 8 de noviembre, y otros tres en el Estadio GNP Seguros de Ciudad de México, inicialmente programados para el 13, 14 y 15 de este mes.

Por otro lado, el pasado jueves 12 de noviembre, Karol G obtuvo dos reconocimientos en los Latin Grammy, donde ganó en las categorías de mejor álbum de música urbana por ‘Tropicoqueta’ y mejor interpretación de reguetón por ‘Verano Rosa’, colaboración que realizó junto con su expareja, el cantante colombiano Feid.

*Con información de EFE