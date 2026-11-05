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Resumen

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Kate Candela celebra su nominación a los Premios Heat 2026 mientras enfrenta los desafíos de vivir con artritis reumatoide, una enfermedad que padece desde los nueve años. (Foto: Prensa Heat)
Kate Candela celebra su nominación a los Premios Heat 2026 mientras enfrenta los desafíos de vivir con artritis reumatoide, una enfermedad que padece desde los nueve años. (Foto: Prensa Heat)
/ CARLOS ZAMBRANO
Por Sonia del Águila

A los nueve años, Kate Candela fue diagnosticada con artritis reumatoide. Los médicos le advirtieron que, con el tiempo, podría dejar de caminar. Pero los años pasaron y aquella niña encontró en la música la fuerza para seguir adelante. Llegaron las canciones, los escenarios y los aplausos. La enfermedad, sin embargo, nunca se fue. Recientemente, una complicación de salud la obligó a suspender presentaciones. Hoy, mientras celebra su nominación a los Premios Heat 2026, la artista reconoce que cantar es su manera de sentirse viva.

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El cantautor nacional nos habla también de Emilio Estefan, de Tony Succar, de su nuevo disco, de sus planes de hacer un unipersonal, de sus hijos, de la relación que mantiene con su exesposa y de sus deseos de volverse a enamorar.
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