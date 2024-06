Como parte de su serie de conciertos internacionales de música clásica, el Teatro Municipal de Lima presenta este domingo 23 de junio a Katinka von Richter, pianista alemana radicada en Paris que interpretará piezas clásicas como la Fantasía ‘El Caminante’ en Do Mayor de Franz Schubert, la Chacona para la mano izquierda en re menor de Bach-Brahms, etc. El Comercio conversó con ella para conocer más de su trabajo y su vida.

―¿Cómo es un día típico en tu vida?

Llevo a mi hija a la escuela. Luego estoy en el piano todo el día, literalmente. Y, por supuesto, intento hacer tanto como puedo en Paris: ir a museos, conciertos; puedes hacer de todo aquí. Es una ciudad muy rica para la inspiración. Y, obviamente, amo todo sobre la cultura francesa, por eso escogí París. Así que me gusta también para mis películas, porque no sé si sepas, pero hago pequeñas películas artísticas sobre la música, se llaman “Instant Piano Paris”. Así que necesito siempre tener nuevas ideas, conceptos, locaciones. Uso mucho de la arquitectura. También escribo textos, algo entre poesía y filosofía e intento siempre tener nuevas ideas y también conectar con la música.

―¿Por qué elegiste el piano? ¿Qué tiene el piano que otros instrumentos carecen?

No escogí el piano. Hoy creo que tal vez el piano me escogió a mí. En realidad yo quería tocar cello cuando era niña, pero mis padres dijeron que no, porque ya habían comprado el piano. Así que fue el piano. Y no lo lamento, porque la gran ventaja es que puedes imitar a la orquesta, con todas las voces, todos los distintos sonidos, todos los diferentes instrumentos. Tienes infinitas posibilidades en el piano. Incluso tocando solo no necesitas el acompañamiento de instrumentos. Es mucho menos limitado. Hoy pienso que el piano es mi voz.

Una muestra de Instant Piano Paris, serie de videos musicales desarrollados por la artista.

― ¿Cómo te sientes tocando el piano?

Siempre me siento muy distinta. Si trabajo intento estar menos concentrada y no sentir cómo me siento. Pero si interpreto en un concierto o para un video, intento abandonarme a mi misma al punto de que la música fluya a través de mí. Necesitas estar abierto, receptivo, tienes que ofrecer al mismo tiempo. No te concentras en tus propios sentimientos, tienes que dejar ir mucho. Intentar encontrar un espacio vacío en la mente, intentar calmar el intelecto. Es un poco como meditar. Conectarse con el instrumento, el piano.

―Entonces cuando tocas el piano otra versión de ti emerge. Una que está totalmente conectada con la música.

Sí, tal vez. Ahora estoy haciendo una película y el siguiente capítulo será identificar en ti cuál parte es el artista, cuál parte es el ser humano y cómo interactúa una con la otra. Así que yo creo que sí, tomas roles diferentes cuando tocas. Te conviertes en alguien un poco diferente.

―¿Se siente diferente tocar el piano en frente a cientos de personas en lugar de hacerlo en soledad?

Si toco sola me siento distinta. Pero si hay una sola persona que me escucha es lo mismo que sean mil personas, no importa. Se supone que la música sea recibida, necesitamos el público para tener realmente esta creación a la que llamamos música. Cambia con una persona que escuche, porque ella será este puente.

―Leí que también eres maestra. ¿Cuál dirías que es la lección más importante que transmites a tus estudiantes?

Espero poder transferir la idea de que, ante todo, tenemos que estar muy al tanto de la gran responsabilidad de proteger y participar en el repertorio de la música clásica tradicional. Soy una embajadora de lo clásico; no quiero abandonar lo clásico. Y lo segundo que quiero decir a mis estudiantes es que no solo aprendan a tocar un instrumento, que es muy limitado, sino que vean que está conectado a todo; a la percepción de uno mismo, la percepción del mundo. Es una responsabilidad muy grande. Intento construir una clase que no solo sienta la competitividad, sino que sienta que es una responsabilidad hermosa e importante mantener viva la música clásica tradicional.

―¿Qué podemos esperar de tu próxima performance en Lima?

Espero que tengamos ―el público, la orquesta y yo― una experiencia juntos. Porque creo que la música puede ser creada y cobrar vida en este momento del concierto donde alguien es receptivo y escucha, mientras que el otro lo da todo. En esta unión espero que tengamos la experiencia del verdadero momento musical.

DATO

Katinka von Richter en Lima. Domingo 23 de junio a las 6:00 p.m. en el Teatro Municipal (Jr. Huancavelica, cercado de Lima). Entradas a la venta en Teleticket. Suscriptores de El Comercio tienen un 9% de descuento.

Conoce más de la pianista en https://katinkavonrichter.com/