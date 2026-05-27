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Katy Perry volverá a México con show gratuito en la FENAPO 2026. (Foto: AFP)
Katy Perry volverá a México con show gratuito en la FENAPO 2026. (Foto: AFP)
Por Redacción EC

La cantante estadounidense Katy Perry sorprendió a sus seguidores mexicanos al anunciar un concierto gratuito en el estado de San Luis Potosí como parte de las actividades musicales de la Feria Nacional Potosina (FENAPO).

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