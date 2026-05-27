La cantante estadounidense Katy Perry sorprendió a sus seguidores mexicanos al anunciar un concierto gratuito en el estado de San Luis Potosí como parte de las actividades musicales de la Feria Nacional Potosina (FENAPO).

La intérprete de I Kissed a Girl y Hot n Cold confirmó a través de sus redes sociales que se presentará el próximo 25 de agosto en un espectáculo de ingreso libre dirigido a todos sus seguidores en México.

“Bueno, estoy muy emocionada con este anuncio. Les dije que volvería, y aquí estoy. 25 de agosto. ¡Show gratis en Fenapo para todos mis KatyGatos mexicanos! ¡Vamos!” , expresó la artista en un video publicado en sus plataformas digitales.

En el clip, Perry apareció usando una chaqueta ploma con capucha y gorro, mientras invitaba a sus fanáticos a asistir al evento musical. “Estoy muy emocionada. Les va a encantar este show” , sostuvo.

La cantante también adelantó detalles de la presentación y aseguró que será un espectáculo renovado. “Es un espectáculo nuevo. Súper divertido. Mucha alegría. Y en realidad es solo para ustedes, los fans, porque soy fan de ustedes. Saben que los quiero. Saben que cumplo mis promesas” , afirmó antes de reiterar que el ingreso será gratuito.

El regreso de Perry a México ocurre luego de la serie de conciertos que ofreció en 2025 como parte de su gira mundial The Lifetimes Tour. La artista inició el tour el 23 de abril de ese año en la Arena Ciudad de México, donde reunió a más de 20 mil asistentes.

Posteriormente, realizó otras dos presentaciones en el mismo recinto los días 25 y 26 de abril. Además, se presentó el 28 y 29 de abril en la Arena Monterrey.

Tras culminar esa etapa de la gira, la cantante compartió un mensaje de agradecimiento en Instagram. “Te amo México. ¡Estoy más que agradecida de haber comenzado The Lifetimes Tour con ustedes la semana pasada con cinco espectáculos agotados en Ciudad de México y Monterrey!”, escribió la artista junto a una serie de fotografías de sus conciertos.

Perry también destacó el entusiasmo de sus seguidores mexicanos durante las presentaciones. “ Muchas gracias por todo el esfuerzo que pones en tus trajes de línea de tiempo , trayendo la energía más increíble cada noche, y compartiendo tu amor conmigo”, añadió.

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