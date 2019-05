Instagram: Katy Perry comparte adelanto de "Never Really Over" | VIDEO

A pocas horas del estreno de su nueva canción, Katy Perry compartió un video promocional de 45 segundos del single "Never Really Over" en Instagram, sorprendiendo a sus seguidores.

El clip de Instagram cuenta con la voz en off de Katy Perry, quien habla sobre las relaciones amorosas, mientras se ve a diversos personajes expresándose de diversas maneras.

"Es un lugar donde va a sanar su corazón y dejará ir cualquier remanente de energía de relaciones pasadas. Un lugar de tranquilidad y sincronicidad", dice Katy Perry, mientras se escuchan además sonidos de la naturaleza.

"Un lugar para unirnos a través de nuestros corazones rotos. Un lugar para aprender que hay un tira y afloja hacia la curación. Y que aunque a veces puede parecer que esas antiguas relaciones nunca terminarán, a través de las actividades y el entorno, ustedes aprenderán a sanar y finalmente dejarlo ir", finaliza la cantante.

Asimismo, segundos antes de culminar el video, se ve brevemente a Katy Perry haciendo un triángulo con sus manos, para que luego aparezca la portada de su single.

"Never Really Over" se trataría del primer single en solitario de Katy Perry en casi dos años, ya que últimamente ha realizado diversas colaboraciones como con Zedd y Daddy Yankee.

Asimismo, el productor musical Zedd agregó más intriga al nuevo lanzamiento de Katy Perry al escribir el título del single en su cuenta de Twitter, lo que ha generado que los fans especulen que podría estar involucrado en la canción.