Katy Perry regresó a Lima y ofreció inolvidable show futurista

Tres años después de su primera visita al Perú, Katy Perry regresó para presentar su reciente disco "Witness" con un espectáculo que convocó a miles de sus fans en el Jockey Club del Perú.

En la pantalla gigante dispuesta sobre el escenario apareció un ojo que proyectaba imágenes del universo. Ya sonaba el tema "In The Space" ("En el espacio"). Y es que ya lo había advertido la cantante, este show sería: "Un viaje imaginativo desde el espacio exterior hacía el espacio interior".

En sus primeros minutos en el escenario, Katy Perry interpretaría temas más recientes de su repertorio: "Roulette", "Dark Horse", "Chained to the Rhythm". En un segundo acto empezarían a sonar los hits clásicos: "Hot N Cold", "E.T.", "I Kissed a Girl", entre otros.

La performance de la artista tendría guiños a sus shows de antaño: los tiburones que ganaron fama durante su presentación en el Super Bowl y algunas coreografías, pero todas revestidas de la temática futurista y de ciencia ficción que marcaba el show de "Witness".

Durante su tiempo en el escenario, Katy Perry celebró la clasificación de la selección nacional de fútbol vistiendo la camiseta. Luego recordó la grata experiencia que vivió en 2015 cuando hizo turismo en el país: conoció Puno y quedó particularmente encantada con Cusco.

"Amo Cusco", dijo la cantante en el show, generando la ovación de los presentes.

El concierto llegó a su fin con la vitalidad de "Firework", tema que recuerda el ánimo de fiesta en la música de Katy Perry.